Aitana Ocaña acaba con los rumores de crisis cantando y bailando las canciones de Sebastián Yatra

MADRID, 17 (CHANCE)

Una vez más Aitana Ocaña y Sebastián Yatra han acabado con los rumores de crisis entre ellos. En esta ocasión ha sido la cantante la que ha demostrado seguir siendo una gran fan de su pareja acudiendo como público al concierto del cantante en Cap Roig Festival, en Girona. Aunque en las últimas semanas los rumores de infidelidad por parte de Aitana con el actor Gabriel Guevara han sonado con fuerza, lo cierto es que la ex concusante de Operación Triunfo prefiere seguir co su vida al margen del revuelo mediático que provoca cada uno de sus movimientos.Cantando y bailando como una seguidora más, Aitana se mostró muy relajada al mismo tiempo que demostraba que su vida personal no pasa por ningún bache como se ha estado hablando en los últimos días. Entre los cientos de fans que disfrutaron de las canciones del artista, también pudimos ver al presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, que intentó pasar desapercibido entre los asistentes.Esta era la segunda vez que veíamos a Yatra participando en el festival celebrado en los Jardines de Cap Roig, en Calella de Palafrugell, donde el cantante ha conseguido agotar sus entradas.