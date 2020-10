La advertencia de Margarita Del Val para no contagiarse que contradice a Simón: “Lo siento, el virus es así”

La reconocida viróloga, Margarita Del Val, ha lanzado este viernes una seria advertencia de dónde se encuentran los puntos más probables de contagio de coronavirus. Así, a través de una entrevista en televisión, la experta desmontaba una de las líneas de argumentación del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias (CCAES), Fernando Simón, durante su programa de este viernes en Telecinco, ‘Planeta Calleja’.

El epidemiólogo anunciaba el pasado viernes durante el formato de entrevistas de Mediaset que, debido al impacto económico, la población debía seguir acudiendo a los bares. Una línea de argumentación habitual dentro de gobiernos desde nacionales hasta regionales con el objetivo de seguir impulsando la economía en el sector hostelero, muy maltratado por las secuelas del confinamiento total en España.

Este viernes se estrenaba finalmente el programa especial de ‘Planeta Calleja’ en el que el epidemiólogo, Fernando Simón, se sinceraba sobre las semanas en las que España se confinó completamente y de su relación con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En medio de tantas confesiones, a Simón le quedó tiempo para mandar un mensaje tranquilizador a los que dudan sobre si acudir a los bares en plena segunda ola.

“Se puede ir a un restaurante cumpliendo una serie de normas. No se ha acabado la vida, hay que modificarla durante un tiempo, pero no se ha acabado. El impacto económico ha sido enorme, pero no ha habido alternativa con una pandemia de este estilo. Ha sido así en todos los países y nos duele”, aseguraba Simón en Telecinco.

La advertencia de Margarita Del Val

Por su parte, la reputada viróloga Margarita Del Val lanzaba este viernes un aviso a los ciudadanos tanto de la Comunidad de Madrid como del resto de España. A través de una entrevista en la cadena pública Telemadrid, la experta detallaba a qué sitio no se debía acudir para prevenir contagios y, para sorpresa de algunos, contradecía al director del CCAES.

“Sobre todo se va a contagiar ahora más si estamos en lugares cerrados, que es lo que ocurre cuando empieza el frío. Por eso se reducen los aforos. Porque los lugares cerrados son muy inseguros sin mascarilla ni distancia. Los restaurantes son muy inseguros, los bares son muy inseguros, yo lo siento pero el virus es así”, comentaba en directo la investigadora del CSIC.