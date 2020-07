Se abre el plazo para solicitar el ‘cheque-guardería’

Desde este 9 de julio hasta el 5 de agosto se pueden solicitar las ayudas del ‘cheque-guardería” para el curso 2020-2021. Son ayudas destinadas a los padres que trabajan y se han quedado sin plaza en las guarderías públicas. Este año, una de las principales novedades es que las ayudas se extienden a los hijos que todavía no han nacido. La Comunidad de Madrid quiere que el bebé en gestación ya forme parte de la unidad familiar a la hora de realizar trámites como solicitar el carnet de familia numerosa, pedir plaza en un colegio o acceder a estas ayudas de guarderías por lo que antes de nacer, el bebé ya computará como nuevo miembro de la familia a la hora de calcular la renta familiar.

En esa situación se encuentra Ana. Su hijo Mateo nacerá en septiembre y considera este cambio “una medida fantástica”. Nos cuenta a COPE que “lo vamos a pedir ya aunque no haya nacido todavía el bebé porque una vez que termine mi baja el bebé se tendrá que incorporar a la guardería”

Una ayuda a la que no pudo acceder con su primer hijo. “Estaba embarazada y no lo puede solicitar así que el primer año de guardería no contamos con ayudas”, recuerda. En su opinión, “es mucho más lógico poder contar con ello desde el principio”.

El Gobierno regional destinará 37 millones de euros que llegarán a casi 34.000 familias. Serán entre 100 y 160 euros mensuales, dependiendo de la renta familiar.