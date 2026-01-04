Un abogado revela las tres vías legales para actuar si un vecino ocupa tu plaza de garaje: "Podríamos contratar una grúa para que se lo lleve a su costa"

Afrontar la ocupación de una plaza de garaje privada por parte de otro vecino es una situación tan frustrante como habitual. Muchos propietarios no saben cómo actuar ni qué herramientas legales tienen a su disposición. El abogado y divulgador jurídico Xavi Abat ha explicado a través de sus canales las tres vías principales que existen para poner fin a este problema, que van desde una solución amistosa hasta un procedimiento penal.

La vía de la comunidad de vecinos

La primera opción, y la más sencilla, es acudir a la figura del presidente de la comunidad. El primer paso consiste en solicitarle que actúe como mediador y hable con el vecino que ha estacionado indebidamente para que retire su vehículo. Según Abat, este es el camino más rápido y cordial para intentar resolver el conflicto sin necesidad de recurrir a instancias superiores. Si el infractor ignora la petición, la comunidad puede levantar un acta para dejar constancia formal de los hechos, lo que habilita a la comunidad a tomar acciones legales.

Alamy Stock Photo AP19X6 Car Removal Unit for Illegal Parking in west London

La demanda por la vía civil

Si el diálogo no funciona, el siguiente nivel es la vía judicial civil. El propietario afectado puede interponer una demanda de cesación para que el juez prohíba al vecino continuar con su actitud. En este procedimiento no solo se busca que deje de ocupar la plaza, sino que también se pueden reclamar daños y perjuicios por las molestias ocasionadas. Abat subraya una medida contundente que se puede solicitar en la demanda: "podríamos contratar una grúa para que se lo lleve a su costa".

Podríamos contratar una grúa para que se lo lleve a su costa" Xavi Abat Abogado

Esta opción implica que el infractor no solo tendría que dejar de usar la plaza, sino también asumir los costes de la retirada del vehículo. Los daños y perjuicios reclamados pueden incluir desde el coste de un parking alternativo que el propietario haya tenido que pagar hasta una compensación por el estrés o los problemas generados por no poder disponer de su propiedad.

La denuncia por la vía penal

La tercera y más seria de las opciones es la denuncia penal. El letrado recuerda que el Código Penal contempla este tipo de situaciones. En concreto, se puede denunciar al vecino por un presunto delito de ocupación de un bien inmueble sin la debida autorización. Esta vía puede tener consecuencias más graves para el infractor, ya que no solo se enfrenta a una sanción económica.

El artículo 245.2 castiga con multa de 3 a 6 meses quien ocupare un bien inmueble sin la autorización del titular" Xavi Abat Abogado

Alamy Stock Photo D8B3D9 An underground parking garage in the Netherlands

Como señala Abat, "el artículo 245.2 castiga con multa de 3 a 6 meses quien ocupare un bien inmueble sin la autorización del titular". Esto significa que la ocupación de una plaza de garaje puede ser constitutiva de delito. Si, tras una resolución judicial que le obligue a cesar, el vecino persiste en su actitud, el propietario podría interponer una nueva denuncia por un delito de desobediencia a la autoridad, que está castigado con penas superiores.