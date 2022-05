Las nuevas tecnologías y la aparición de las tarjetas de crédito han hecho que cada vez más personas terminen relegando el dinero en metálico a un lado. Cada vez es más habitual encontrar quienes opten por utilizar el pago con tarjeta, a través de su teléfono móvil o incluso con los relojes inteligentes. La tecnología no tiene ningún tipo de límite. Sea como sea, lo que está claro es que el dinero en efectivo sigue resistiendo frente a una amenaza mayor. También lo hacen así las monedas.

En este sentido, es posible que en algún momento te hayas preguntado por qué las monedas son redondas y no tienen otra forma. Lo cierto es que es imposible imaginar una moneda con una forma distinta a la que ya conocemos y esta estética viene desde el año 700 a.C.





¿Por qué las monedas son redondas?

Como ya venimos contando, las monedas se caracterizan principalmente por su forma redondeada. No importa si hablamos del euro, de la peseta o incluso de libras. Salvo el triángulo de las Islas Cook de dos dólares, el cuadrado de Aruba de 50 céntimos o la moneda octogonal de un centavo argentina del año 1992, no se conocen más casos de monedas que no hayan sido tenido este formato.

¿Pero por qué? ¿Cuál es el motivo por el que se haya elegido esta forma y no otra? Como ya venimos contando, este formato nació en Grecia, en torno al año 700 a.C. Por aquel entonces, para poder elaborarlas se utilizaba una esfera metálica de oro y plata, llamada 'electro', que a su vez se colocaba entre dos cuñas. Estas piezas, normalmente de bronce o acero, tenían grabada una cara de la moneda.

A continuación, los expertos griegos golpeaban el objeto esférico hasta conseguir la moneda, haciendo que las cuñas dejaran la forma grabada. De dicho impacto, salía una pieza relativamente redonda, ya que el material era maleable.





El mayor cambio fue en el año 1788 durante la Revolución Industrial inglesa, cuando un empresario creó una prensa movida por vapor con el objetivo de poder crear monedas en mesa. En cualquier caso, ya desde hace siglos se acuñó esta forma, que ha venido acompañándonos hasta nuestros días. En cualquier caso, si volvemos a remontarnos varios siglos atrás, esta forma redondeada permitía a compradores y comerciantes fraccionarlas de forma más sencilla para dividir su valor. En otras palabras, con una sola moneda era posible tener cuatro cuartos que pudieran representar un objeto como cuando, a diferencia de hoy, no existían los céntimos.

Este es el motivo práctico. Si queremos ir un poco más allá, podríamos incluso mencionar que se ha venido utilizando este formato a lo largo de los siglos porque es más barato, fácil e incluso práctico, por no decir que esta forma facilita su manejo.