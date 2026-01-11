"La Gran Armada partió de los puertos más importantes de España, Santander y Lisboa. En 1588, era una ciudad de la monarquía hispánica, Felipe II era rey de Portugal"

La historia está llena de mitos y relatos que, con el tiempo, se asumen como verdades absolutas. Uno de ellos es el de la Armada Invencible, una historia que el escritor y catedrático en Historia Medieval, José Luis Corral, ha desgranado en el programa 'Poniendo las Calles' de COPE, con Carlos Moreno 'El Pulpo'. El experto ha desmontado la versión tradicional, popularizada por la historiografía inglesa, para ofrecer un relato más fiel a los hechos que rodearon a la conocida como 'Gran y Felicísima Armada'.

Los motivos de Felipe II contra Inglaterra

La decisión de Felipe II de organizar una invasión a Inglaterra no fue un capricho. Según Corral, el monarca tenía una “querella y un cierto resquemor hacia Inglaterra” por varias razones. La principal era acabar con la piratería inglesa que, amparada por la reina Isabel I, acosaba a la flota española procedente de América. A esto se sumaban complejas cuestiones familiares y políticas. No muchos recuerdan que Felipe II fue rey de Inglaterra entre 1554 y 1556 tras casarse con su tía, María Tudor. Tras la muerte de esta, el trono pasó a su media hermana, Isabel I, lo que generó un conflicto tremendo. Incluso se especula que el rey español intentó casarse con Isabel para unir ambas coronas, algo que nunca ocurrió.

El propio nombre con el que ha pasado a la historia es una invención. Felipe II la bautizó como la 'Gran y Felicísima Armada'. El término 'Armada Invencible', explica el historiador, fue una denominación irónica y burlesca acuñada por los ingleses y holandeses tras el regreso de la flota a España sin haber cumplido su objetivo. “Fue un nombre que le dieron los británicos […] para burlarse de aquella flota española, y ese nombre lo hemos asumido en España también como si fuera algo nuestro, pero no”, aclara Corral.

Una burla que intentaron hacer los ingleses sobre los españoles"

Alamy Stock Photo Fotos de la Armada Invencible

El plan de invasión y el inesperado fracaso

Felipe II logró reunir una flota formidable de unos 150 barcos, aunque muy heterogénea. El núcleo de combate lo formaban una docena de galeones, los buques de guerra, mientras que el resto eran naves de apoyo y transporte. El plan no era un enfrentamiento naval directo, sino una operación de invasión. La flota debía recoger en Flandes a los tercios españoles para desembarcarlos en la isla de Gran Bretaña, un ejército que hasta entonces se consideraba invencible.

Sin embargo, el destino de la misión quedó sellado meses antes de zarpar con la muerte del gran almirante español, Álvaro de Bazán, “el mejor almirante de todos los tiempos en España”. Su ausencia, según Corral, “propició un cierto descontrol” y desajuste en la flota. A esta pérdida crucial se sumaron las fuertes tempestades que encontraron en el Canal de la Mancha y el Mar del Norte, que deshicieron la formación y provocaron el verdadero desastre.

La narrativa inglesa ha vendido una gran victoria naval, pero la realidad es muy distinta. El historiador es tajante: “Los ingleses solo hundieron un barco español”. El resto de las naves perdidas, una treintena, se fueron a pique por el mal tiempo. De hecho, la mayoría de los barcos, casi 120, lograron regresar a España y fueron reparados, por lo que “tampoco fue una gran catástrofe” en términos materiales, aunque sí un fracaso en sus objetivos, en contra de la idea de que los ingleses tuvieron menos bajas.

Los ingleses solo hundieron un barco español"

De Lisboa y Santander a la propaganda inglesa

La Gran Armada partió de los puertos más importantes de la vertiente atlántica y cantábrica de España: Santander y Lisboa. Es clave recordar que, en 1588, Lisboa era una ciudad de la monarquía hispánica. Felipe II había sido proclamado rey de Portugal en 1580, uniendo los dos imperios y creando un dominio mundial “en los que no se ponía el sol”. El propio rey residió dos años en la ciudad lusa y, según Corral, incluso consideró trasladar allí la capital de sus reinos.

El episodio de la Armada es solo una de las muchas mentiras históricas de la propaganda inglesa, en la que, según el catedrático, “son verdaderos maestros”. Corral menciona otros ejemplos, como la derrota inglesa frente a Blas de Lezo en Cartagena de Indias, la existencia de una Contraarmada inglesa en 1589 que fracasó estrepitosamente, o la idea extendida de que Inglaterra siempre vencía a España en las batallas marítimas del siglo XVIII, cuando en realidad "es todo lo contrario".