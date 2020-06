Un perro callejero presencia un robo y su reacción dejó a todos sin palabras

Los perros callejeros tienen una mayor capacidad de vislumbrar todo lo que les rodea. Viven el día a día con mayor astucia, e incluso son más agradecidos y cariñosos. Un ejemplo de ello es una historia que está dando la vuelta al mundo gracias al poder de las redes sociales. El relato se produce en Costa Rica. Un cachorro que duerme en la calle alertó a la policía de las intenciones de un delincuente que pretendía robar.

A través de unas grabaciones que ha hecho pública la policía de la ciudad, se puede observar como el perro ladra de manera incontrolable. Dichas imágenes han sido posible, asimismo, gracias a unas cámaras de seguridad de la calle en la que se produjeron los hechos.

No obstante, en un primer momento las señales que estaba emitiendo el animal pidiendo atención no fueron suficientes. La ayuda que necesitaba no llegaba. Escasos minutos después de producirse esa actitud por parte del perro, apareció un ladrón en escena que ya hizo que “encajasen” todas las piezas del puzzle. Algo terrible estaba a punto de suceder cerca de un restaurante. El lugar exacto donde se desarrollaron los hechos fue San Antonio de Escazú, una localidad que se encuentra en la provincia de San José, en Costa Rica. Cuenta con una población aproximada de 26.000 habitantes.

Eran las 3 de la mañana y los policías finalmente alertaron a sus compañeros para que fuesen a interceptar al ladrón.

El final de justicia que fue posible gracias a este perro sin hogar

Tras varios minutos de persecución, el ladrón fue atrapado a pesar de camuflarse entre los arbustos que se encontraban cerca del restaurante. El vídeo ya se ha convertido en viral y la gran mayoría de usuarios han agradecido la labor inestimable que realizó el perro sin esperar nada a cambio.



Si no hubiese sido por los ladridos del cachorro, la policía de San Antonio de Escazú no habría imaginado que un delincuente estaba intentando robar en un restaurante de la ciudad. La grabación se encuentra en Youtube y ya cuenta con miles de visualizaciones. Además, entre los comentarios se ha hecho una propuesta muy especial: que ese perrito forme parte de la brigada canina debido a la gran intuición y astucia con la que cuenta.

