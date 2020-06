La histórica relación entre los animales y las casas reales

Los corgis de la Reina Isabel, pero también el teckel de Margarita de Dinamarca con un nombre cortesano, Celimene, hasta llegar a los labradores "presidenciales" en el Elíseo con los presidentes Valery Giscard d'Estaing, François Mitterand y Emmanuel Macron, que ha adoptado incluso dos perros, para acabar con la Infanta Elena fotografiada durante la cuarentena, mientras paseaba el fox terrier de su hija Victoria-Eugenia con una correa con los colores de la bandera española. Un vínculo indisoluble entre los animales y las cortes de Europa, desde la época del Rey Sol. Los príncipes y los soberanos absolutos adoran rodearse sobre todo de perros, desde su más temprana edad, y muchos retratos de la época lo demuestran.

La Reina Victoria y el Príncipe Alberto pintados, juntos con sus descendientes y sus cuatro perros, en el Castillo de Windsor por el pintor Edwin Landseer e incluso antes en 1717, el espléndido retrato de Henriette-Marie de France, con un mono pintado, por Van Dick, encarna aspectos lúdicos y sentimentales, a veces representan una opulencia desencantada, un poder real pero también una especie de cercanía democrática con la gente, a menudo en beneficio de los fotógrafos, como sucedió con el Príncipe de Gales y la Duquesa de Cornualles posando para celebrar 15 años de matrimonio con Beth y Bluebell, los Jack Russels de la pareja real e incluso antes con Elizabeth Windsor, aún no reina, fotografiada en Londres en 1936 con los fieles corgis, Dookie y Jane.

Juan Carlos y el amor incondicional por los pastores alemanes

Tradiciones y pasiones que se transmiten de padres a hijos. Como ha estado sucediendo durante años dentro de la familia borbónica. El rey emérito Juan Carlos I siente un amor incondicional por los pastores alemanes que vivían en los jardines de la Zarzuela. Parece, de hecho, que le encantaba regalar uno a los embajadores que venían a España en una visita oficial. Lo cual era muy común entre los soberanos, a menudo primos o relacionados entre sí. Se ha transmitido la efigie de un elefante que Enrique III de Inglaterra, le habría sido entregado al rey de Francia, el Rey Luis. Y hablando de Juan Carlos, no es casualidad que se haya fotografiado muchas veces con sus amados pastores alemanes. En 1990 se fotografió para la portada de "Point de vue”, un “retrato" de Lord Snowdon, ex marido de Margaret de Inglaterra, y unos años antes, en 1987, junto a la Reina Sofía rodeada de 6 espléndidos ejemplares. No solo hay una pasión por los perros en las cortes de Europa y Francia.

Desde Carlomagno hasta Luis XI, era costumbre rodearse de animales, (leones, con una correa o en una jaula, por supuesto, leopardos, elefantes, osos blancos ...) un signo de realeza y poder. Desfilaron junto a sus soberanos, fueron inmortalizados en las pinturas de la época. A menudo, un signo de lujo desenfrenado, de orientalismo de la moda, regalos de viaje vinculados a expediciones lejanas a países aún desconocidos.

El Collie de la reina Victoria y el Terrier favorito de Eduardo VII

Entre los siglos XVIII y XIX, algunos aristócratas ilustrados decidieron construir parques temáticos reales dentro de los jardines de sus castillos (Chantilly, Schonbrunn, Versalles) para deleite de los residentes e invitados. Si bien se sabe que la desafortunada María Antonieta, reina de Francia, antes de ser guillotinada, se divirtió criando, en los espacios del Petit Trianon, gallinas, polluelos y todo tipo de aves. Un ambiente campestre, en contacto con la naturaleza, más íntimo, secreto, tan alejado del esplendor no amado de la corte. Los animales, especialmente los perros, eran parte de la familia. Y todavía recuerda 'Point de vue que Noblè, uno de los collies favoritos de la Reina Victoria fue enterrado en el Castillo de Balmoral en Escocia, mientras que, a César, el terrier favorito de Eduardo VII le “autorizaron” asistir al funeral de su dueño. Pero cada corte tiene su pasión. Como la inglesa para los caballos. La reina Isabel, por supuesto, pero también su hija Anna y su nieta Zara Phillips, jinetes eméritos que han conquistado muchas medallas a lo largo de los años.

Lupo, el cocker heredado de los duques de Cambridge y los fieles Oz y Guy de la duquesa de Sussex

Pero son los perros los verdaderos protagonistas de la familia real. El duque y la duquesa de Cambridge, por ejemplo, heredaron de la familia Middleton, Lupo, un cocker inglés, a quien todos recuerdan junto al príncipe William y su esposa en la foto oficial que presentó a la prensa, el recién nacido George, Alexander, Louis Mountbatten-Windsor, mientras la cuñada, duquesa de Sussex, fue fotografiada varias veces, para deleite de los paparazzi, en las calles de Nueva York, con el leal Oz, un beagle y Guy, un labrador.

En una pose 'oficial' con sus labradores, Skipper y Nala, también el Rey de los Países Bajos, William-Alexander, o una muy joven Stephanie de Mónaco frente al chalet familiar en Suiza a los 17 años, Mette-Marit de Noruega, la princesa de Dinamarca, Mary, rodeada de sus cuatro hijos en el castillo de Grasten. Siempre y solo perros. Por supuesto reales.