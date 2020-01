Consejos para mantener los dientes de tu perro limpios y sanos

Todos aquellos que tienen mascotas mantienen y vigilan su salud desde el primer día que llegan a sus casas con visitas al veterinario y con los cuidados que día a día les dan. Pero, ¿conocen la importancia del cuidado de los dientes de perros y gatos? Con el doctor Alfredo Fernández, responsable del grupo de clínicas veterinarias Peñagrande, vamos a conocer los problemas que puede acarrear que no mantengamos una buena higiene dental de nuestras mascotas así como recomendaciones y consejos que debemos tener en cuenta para evitar males mayores en nuestros animales.

Lo primero que tenemos que tener en cuenta como nos explica el doctor Fernández es que “las enfermedades bucodentales en mascotas constituyen uno de los problemas en la especie canina y felina. Se estima que todos los perros y gatos mayores de dos años ya tienen una probabilidad epidemiológica muy alta de padecer algún tipo de patología relacionada con su sistema odontológico, por lo tanto, cualquier propietario de un animal de compañía tiene que ser consciente de este hecho porque lo mejor es establecer siempre medidas de prevención que eviten que esas patologías bucodentales se agraven y requieran luego tratamientos odontológicos o incluso de cirugías maxilofaciales mucho más graves”.

Una de las enfermedades más comunes que se presentan en nuestras mascotas es la conocida como enfermedad periodontal que se “caracteriza por la presencia de halitosis. En este caso, el dueño la puede reconocer porque hay un mal aliento y si levantamos labios del perro o del gato podemos observar un amarillamiento adicional de los dientes, la presencia de la placa dental característica e incluso si eso se va grabando bueno pues un sangrado de encías, un enrojecimiento de las mismas que son los signos característicos del inicio de esta patología”, nos define el veterinario Alfredo Fernández.

Fernández nos advierte de las consecuencias que puede llegar tener el hecho de que no cuidemos la higiene dental de nuestro perros ya que “estas patologías suelen extenderse a otros sistemas orgánicos, de gran importancia, alguno de ellos vitales como el propio corazón, el sistema renal, las funciones hepáticas, el sistema osteoarticular o muscular de los animales, etc, etc; produciendo secuelas que luego pueden condicionar no solo ya la salud de la boca sino la salud general o la vida del paciente”.

Entre esas enfermedades que pueden derivar de una patología dental, las más comunes –señala Alfredo Fernández- “son las enfermedades de las válvulas cardíacas asociadas a las enfermedades bucodentales. Una enfermedad de las válvulas cardíacas lo que acaba produciendo es una insuficiencia cardíaca y acaba acortando la calidad de vida transformando al paciente en un paciente crónico e incluso poniéndole en el riesgo de que pueda tener una muerte súbita por un fallo cardíaco agudo”.

Por esto, el veterinario recalca la importancia de “mantener una profilaxis bucodental regular y periódica” así como la “concienciar a los propietarios que cuando uno compra un animal uno de los elementos fundamentales es tratar de prevenir enfermedades que sabemos que casi con seguridad se van a presentar, y si nosotros adquirimos ese hábito, por ejemplo del cepillado dental de forma regular, evitaremos que el animal padezca un sufrimiento que desde luego es innecesario o cuando menos evitable”.

Recomendaciones para una buena higiene dental de tu perro

1º.- Acudir al veterinario. Al menos tiene que reconocer la boca de los animales dos veces al año con el objeto de evaluarla. Estas exploraciones son fáciles y sencillas y el veterinario lo que hace es un examen tanto del maxilar superior con del maxilar inferior y cataloga si existe alguna patología necesaria y establece cuál será el tratamiento.

2º.-Tratamiento: el más habitual es lo que se conoce como limpieza dental que es un procedimiento que se realiza con ultrasonidos, que lo que van haciendo es emitiendo una onda de altísima frecuencia sobre la estructura dental que rompe la placa dental y rompe todo el maremágnum que se produce dentro de la encía del perro. Y luego lleva un procedimiento que se llama procedimiento de pulido dental que es un procedimiento de profilaxis para retrasar que esa enfermedad se vuelva a producir.

¿Qué medidas cotidianas deben llevar a cabo los dueños con sus mascotas?

- La más importante y más efectiva, también es cierto que es la que representa más dificultad al propietario por el compromiso, es la limpieza dental con un cepillo y con una pasta dental específica para animales de compañía. Se aconseja realizarla desde los primeros meses de vida de los animales con sus propietarios. Se aconseja hacerlo de forma regular, al menos una o dos veces cada día, con el objeto de que los animales se acostumbren a ser manipulados en sus bocas y a recibir esos tratamientos. Es la medida más importante para prevenir este importante grupo de enfermedades.

- Adicionalmente existen otras medidas, por ejemplo, en la actualidad existen algunas soluciones antisépticas que harían un efecto -para entenderlo- muy similar al de los colutorios que utilizamos las personas después de cepillarnos los dientes. Este líquido se puede echar al agua de bebida y entonces el animal cada vez que bebe de forma regular y de forma casi sin ningún esfuerzo adicional experimenta una limpieza de sus estructuras dentales de una forma fácil y sencilla.

- Otro elemento para prevenir estas patologías está relacionado directamente con la elección de los alimentos que la mascota vaya a recibir por parte de su propietario. En este caso es muy importante acudir a nuestro veterinario de confianza con el objeto de que evalúe el tipo de raza: no es lo mismo la estructura mental de una raza de pequeño tamaño por ejemplo un Chihuahua que la estructura mental y una raza de gran tamaño por ejemplo un San Bernardo; no es lo mismo el sistema dental de un gato que el sistema dental de un perro. Nuestro veterinario evaluará cuáles son las características de este d animal de compañía y en función de sus características nos pautará o nos prescribirá un alimento normalmente específico que tendrá esas funciones de protección de enfermedades bucodentales, especificando qué tipo de grano se le da e incluso nos recomendará la frecuencia y nos adecuará los sistemas de limpieza que nosotros posteriormente tenemos que tener.

- Un último elemento de prevención de estas patologías sería el uso de algunos premios o incluso algunos juguetes que existen en el mercado que tienen efecto de protección bucodental. Se los podemos dar a nuestro perro o gato cuando estén tranquilos de forma complementaria a la dieta y a todos los elementos que anteriormente hemos citado con el objeto de que si el perro juega o se distrae pues también tenga ese efecto complementario de limpieza. El veterinario es el mejor especialista para recomendar qué productos tienen esos efectos reales y cuáles no, y ayudar al cliente a mantener esa limpieza dental.

Por último, el doctor Fernández nos habla de los accesorios que existen en el mercado para facilitar la tarea del cepillado de nuestras mascotas. Encontramos desde el cepillo convencional hasta dedales que se aplican al dedo para facilitar la manipulación del animal.

Y no pueden faltar los sistemas electrónicos más sofisticados que aumentan la frecuencia de limpieza reduciendo el tiempo y por lo tanto la paciencia del animal.

Teniendo en cuenta todas estas recomendaciones y medidas para prevenir las enfermedades en nuestro perro, no debemos olvidar los consejos y advertencias del veterinario Alberto Fernández que insiste en que hay que “hay que educar y concienciar al propietario en la responsabilidad que tienen en relación a la prevención de este tipo de patologías y a la calidad de vida del animal en el futuro y acudir al veterinario para que le asesore cuál es el modo y las técnicas más sencillas y las complicaciones que se pueden encontrar al respecto”