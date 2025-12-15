Uno de cada tres universitarios abandona la carrera antes de terminar sus estudios

Un 33% de los alumnos universitarios en España abandona sus estudios antes de finalizar la carrera, y un 22% lo hace durante el primer año, según datos de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españoles (CRUE). Este fenómeno supone un despilfarro de 530 millones de euros anuales para las universidades públicas. Para Elena Ibáñez, fundadora de la plataforma de orientación Singularity Experts, y autora del libro "¿Tu hijo aún no sabe qué estudiar?", las causas principales no son económicas, sino que apuntan en otra dirección.

Falta de nivel y una elección equivocada

Según la experta, los motivos principales son dos. Por un lado, los problemas académicos derivados de una "falta de preparación previa en el colegio o en el instituto", y, por otro, una "elección equivocada" por falta de orientación, al descubrir el alumno que la carrera no le interesa.

La razón principal son los problemas académicos y una elección equivocada por falta de orientación" Elena Ibáñez Fundadora de 'Singularity Experts'

Esta situación, explica Ibáñez, provoca que España tenga la duración media más larga de Europa para acabar una carrera. Esto se debe a que los estudiantes "repiten muchas asignaturas en primero y en segundo" y a que es uno de los países donde más se cambia de grado, volviendo siempre a los dos mismos problemas: la preparación y la orientación.

Orientación del siglo XXI

Ibáñez subraya que la solución pasa por mejorar la orientación: "Los colegios e institutos siguen orientando con una metodología del siglo XX", cuando el panorama laboral ha cambiado por completo. La experta considera que, aunque la enorme oferta de estudios -más de 3.200 grados y cursos- hace más compleja la elección, también es "una oportunidad para poder elegir algo que encaje muchísimo mejor con el perfil singular de cada uno", pero requiere orientadores actualizados.

Los colegios siguen orientando con una metodología del siglo XX" Elena Ibáñez Fundadora de 'Singularity Experts'

La fundadora de Singularity Experts señala que los referentes de los jóvenes proceden de "redes sociales, series de televisión y demás", mientras tienen "totalmente invisibilizados referentes de profesiones con futuro". Por ello, considera que los adultos tienen la "obligación" de dar visibilidad a estas profesiones.

Las carreras con más abandonos

Las carreras STEM (las relacionadas con Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) lideran la tasa de abandono por la dificultad que encuentran los alumnos sin la preparación adecuada. También hay un alto abandono en carreras de Ciencias de la Salud como Enfermería o Fisioterapia, a las que muchos llegan "de rebote" al no obtener la nota para Medicina. Por último, en Humanidades el abandono se asocia a la "baja empleabilidad percibida", aunque Ibáñez apunta que surgen nuevas oportunidades para estos perfiles como expertos éticos en el impacto de la tecnología.

El problema no se limita a la universidad. En la Formación Profesional, las cifras también son preocupantes: casi el 40% del alumnado de Grado Básico deja los estudios a los cuatro años, mientras que en Grado Medio el abandono es del 30% y en Grado Superior, de un 20%.