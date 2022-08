Tiene más detalles Maribel Sánchez sobre la ley Antitabaco y la edad en la que comienzan los españoles a fumar

Nuestras preocupaciones por la salud aumentaron durante la pandemia y gracias a ello se redujo considerablemente el hábito de fumar en España, (un 9%, según la Asociación Española contra el Cáncer). Sin embargo, la sensación generalizada de haber vuelto a la normalidad también afecta al número de fumadores, que ha vuelto a cifras habituales mientras desconocemos los detalles de la Ley Antitabaco que anunció el Ministerio de Sanidad hace 8 meses.

El Dr. Álvaro de Astorza Vergara, neumólogo del Hospital de Manacor, Mallorca, y portavoz de Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) reconoce en COPE que esas medidas “encaminadas a reducir el consumo del tabaco en España son punitivas para proteger a los no fumadores y hacer que la repercusión económica para el fumador sea mayor. Eso está bien porque luego es el Estado el que sufre las consecuencias sanitarias de las enfermedades que provoca el tabaquismo. Sin embargo, deberían ir acompañadas de medios reales para vigilar que se lleven a cabo y de mecanismos que permitan emprender acciones rápidas que hagan más ágil que se cumplan. A esto habría que añadir otras medidas encaminadas a la prevención para que los menores no acaben siendo fumadores. Porque la mejor manera de dejar de fumar es no fumar nunca.