"Sería una locura dejar esta forma de vida"

“Si tuviera que dejarlo, me quitarían la esencia de nuestra vida”

Julio y Yolanda no pueden ser más rotundos sobre su forma de vida, “yo considero que tengo casa y tengo un hogar, lo único que nuestra casa rueda y el concepto tradicional para el que lo quiera, para nosotros esta es nuestra casa”.

El resto de su familia, a los que “al principio les parecía raro, pero luego envidian porque tenemos menos ataduras”, ya no les dicen aquello de por qué no vivir en una casa tradicional, porque posibilidades tienen “podría tener una buena casa, la he tenido”, pero eso ya es pasado.

Como no sabemos que va a pasar mañana, si tuvieras que dejar esta forma de vida, ¿lo habéis pensado? “Sería una locura, me quitarían esta esencia de vida, a mí y a mi mujer. No podremos volver a una casa tradicional sería inviable”.