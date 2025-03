Resurge el sarampión y remediarlo pasa por reforzar las vacunas

Lejos de erradicarse -como estaba previsto en 2020- el sarampión está en pleno auge, con cifras alarmantes en el mundo y, aunque de momento reducidas, también preocupantes en España. En lo que llevamos de 2025, se han registrado en nuestro país más de la mitad de casos que en todo el año pasado. Es una de las enfermedades más contagiosas que existen y los expertos abogan por adelantar la vacunación infantil y por una población altamente inmunizada.

142 casos confirmados de sarampión en marzo frente a 215 en todo 2024 y tan solo 11 en 2023, el avance de los contagios es palpable no solo en España donde País Vasco y Andalucía copan casi dos de cada tres infecciones en 2025 con este virus que, además de provocarnos erupciones en la piel, genera complicaciones respiratorias y neurológicas y que está actualmente presente en 10 comunidades autónomas y también en Ceuta y Melilla.

"En España no hay circulación del virus autóctono, es decir, que el virus llega de fuera de una persona contagiada que lo transmite a quienes no están vacunados. Un enfermo con sarampión puede llegar a contagiar a entre 12 y 18 personas en una población susceptible. Es un nivel de contagio muy alto y similar al de la bacteria de la tosferina", explica a COPE el portavoz de la Asociación Española de Vacunología Fernando Moraga-Llop.

Y es que el aumento ha sido también muy llamativo en la Unión Europea, con una progresión de 60 veces más casos en 2023 que en 2022 y un auge de la incidencia de nuevo el año pasado y en 2025. La tendencia global al alza se inició en 2017 y desde entonces se registra un aumento de casos, con un mayor repunte en todo el mundo desde 2023 justo cuando se caminaba hacia su control y eliminación.

Las complicaciones más frecuentes del sarampión son las respiratorias y neurológicas, que pueden llegar a ser muy graves hasta provocar la muerte. La letalidad oscila de hecho entre el 1 y el 15 por ciento en los países en desarrollo. Es además una enfermedad que altera nuestro sistema inmune, lo que nos expone a sufrir más enfermedades infecciosas.

Reforzar la vacunación es la mejor baza de la que disponemos

A la vista de la progresión de esta enfermedad, los expertos apuestan por adelantar la vacunación infantil: “es fundamental la vacunación sistemática en la infancia con la vacuna triple vírica (vacuna combinada frente a sarampión, rubeola y paperas). Actualmente, se administran dos dosis, una a los 12 meses y otra a los 3 o 4 años. Debemos adelantar esa segunda dosis y administrarla antes de los 2 años de vida, porque después los niños suelen ir con menos regularidad al pediatra cuando están sanos y su inmunización puede quedarse a medias”, asegura Moraga-Llop que es también expresidente de la Sociedad Catalana de Pediatría.

Para el resto de la población, con las dos dosis de la vacuna uno puede estar tranquilo. Con una dosis hay que completar la segunda y, en caso de duda, lo mejor es inmunizarse sobre todo en caso de que haya un brote. De no haberlo podemos comprobar si hemos pasado o no el sarampión con un análisis de sangre, en caso de haberla pasado la inmunoglobulina G es la que indicará la hemos pasado. Si ya has padecido el sarampión, no necesitas vacunarte.

¿Cuándo estamos protegidos? Si partimos de cero y no tenemos ninguna dosis de la vacunación, tardaremos como mínimo un mes y medio en tener plena inmunidad. Debemos dejar pasar un mes entre cada una de las dosis y 15 días después de la segunda dosis tendremos ya la cobertura que necesitamos para evitar el riesgo de contagio. Al ser una vacuna de virus vivos atenuados, la vacuna está contraindicada para embarazadas y personas inmunodeprimidas.

Vacunación desigual en España y mejorable en 3 regiones

Por su carácter altamente infeccioso, requiere de una inmunidad vacunal del 95 por ciento o más de la población para interrumpir la transmisión y con ello hacer posible su eliminación. Según los últimos datos del Sistema de Información de Vacunaciones del Ministerio de Sanidad (SIVAMIN) correspondientes a 2023, la cobertura de la triple vírica alcanzó el 97,8 por ciento en la primera dosis y el 94,4 por ciento en la segunda dosis.

Tanto la primera dosis como en la segunda, las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla están, por debajo 90 por ciento. También mejorable la situación en Aragón, La Rioja y Canarias donde la cobertura de la primera dosis se sitúa entre el 90 y el 95 por ciento sin llegar, por tanto, al umbral recomendable y cae por debajo del 90 por ciento en la segunda dosis, alejándose aún más de lo deseable.

No fueron, sin embargo, las regiones con más casos confirmados el año pasado. Con una cobertura vacunal por encima del 95 por ciento en 2023, Castilla-La Mancha concentró casi 1 de cada 4 casos de sarampión registrados en 2024, 56 de un total de 215, le siguieron Cataluña, la Comunidad Valenciana, Andalucía y Madrid.

La mayor caída en la vacunación se produjo en 2021, cuando todos los esfuerzos se pusieron en la inmunización frente al COVID-19. Volvió a subir en 2022 y de nuevo, aunque más levemente, en 2023.