Renunciar al sueldo tras ser madre: la 'peor decisión' que aboca a la precariedad

Que la mujer renuncie a su salario, habitualmente más bajo, cuando llega el momento de cuidar de los hijos es [“la peor decisión que podemos tomar”]. Así de tajante se ha mostrado en COPE [Carina Mellit Cuartuchi], Directora del Strategic Research Center de [EAE Business School], quien advierte que esta “estrategia familiar” solo consigue condenar a las mujeres a una [“pobreza endémica”], ya que, según subraya, “si en ese momento tenemos menos ingresos, ya no tendremos ingresos similares nunca más en la vida”.

Los datos respaldan la enorme brecha existente. Según el informe [“Productividad, conciliación y corresponsabilidad”] de [EAE Business School], la mitad de las mujeres ([47%]) ve alterada su carrera profesional tras la maternidad, algo que solo le ocurre al [8% de los hombres]. Además, el [70% de las excedencias] por cuidados recaen en ellas y el trabajo a tiempo parcial es cinco veces más frecuente en su caso. Cifras que complementa el estudio [‘El peso invisible de la maternidad’] de la [Asociación Yo No Renuncio], que eleva al [82% las mujeres que han renunciado laboralmente] al ser madres.

El emprendimiento como vía de escape

Ante un mercado laboral que las penaliza, muchas mujeres buscan alternativas para ganar autonomía. Según el informe de EAE, un [41% de las profesionales] se ha planteado [emprender como vía para lograr mayor flexibilidad laboral]. De hecho, la propia [Mellit Cuartuchi] optó personalmente por el autoempleo cuando sus hijos eran pequeños para flexibilizar su dedicación horaria. Los resultados, a priori, son positivos: un [74% consigue esa flexibilidad] y un [59% alcanza la libertad económica].

Sin embargo, la experta advierte del riesgo de caer en una “trampa”. Al igual que ocurre con el teletrabajo, la flexibilidad del emprendimiento puede llevar a que la mujer “se ocupe de todo”, trabajando horas extra que, de nuevo, recaen sobre ella. “Hay que ser conscientes de las decisiones que vamos tomando y de cuál es el impacto de esa decisión”, subraya.

El autoempleo es la vía que eligió también Tania Camon, de 45 años, para poder cuidar a la vez de su hija y de su madre. Explica en COPE que "es innegable que un emprendimiento al principio o un negocio propio es un bebé de alta demanda. Yo sin ayuda de mi entorno familiar, de mi pareja sobre todo, no lo hubiera logrado". Lleva 5 años como autónoma al frente de diferentes proyectos, primero acompañando a mujeres cuidadoras a crecer profesionalmente y, actualmente, al frente de Camon Momentum, asesorando a empresas sobre los beneficios de implantar planes de conciliación.

De la conciliación a la corresponsabilidad

Para Mellit Cuartuchi, la solución pasa por un cambio de paradigma: dejar de hablar de conciliación para hablar de [corresponsabilidad]. “La conciliación no nos está dando cuenta de la problemática fundamental”, explica, matizando que es un derecho de todas las personas, también de las que no tienen hijos. “Tenemos que tener todos tiempo para ir al gimnasio, para tener vida social, para pasear la mascota, para cuidar nuestros padres”, sentencia.

Por ello, defiende que la corresponsabilidad amplía la visión a un [problema social] que excede el ámbito familiar. Se trata de una responsabilidad compartida que involucra a múltiples actores: al [Estado], generando marcos regulatorios más flexibles; a las [empresas], con políticas de flexibilidad y permisos retribuidos para ambos sexos; a las [escuelas], rompiendo roles de género; a los [medios de comunicación] y, por supuesto, a las propias familias.

Una pérdida de talento para el país

La falta de corresponsabilidad no solo perpetúa la desigualdad, sino que supone una inmensa [pérdida de talento] y un lastre para la productividad. Mellit Cuartuchi recuerda que las políticas de conciliación reales “reducen el absentismo, retienen talento cualificado y fomentan la innovación”. En su opinión, las empresas son cada vez más conscientes de ello e implementan [políticas de bienestar corporativo] porque favorecen su propia competitividad.

“Las organizaciones que apuestan por [políticas activas de corresponsabilidad] no solo avanzan en igualdad, sino que multiplican el valor económico y social de su capital humano”, asevera. En definitiva, se trata de entender que reducir esta brecha no beneficia únicamente a las mujeres, sino que tiene un impacto positivo en toda la sociedad, haciendo a las [empresas y al país más competitivos].