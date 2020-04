Ramón, papá de Olivia de diez años enferma de cáncer desde los nueve meses

El cáncer ha obligado a Olivia a pasar gran parte de su vida en casa, sin poder ir al cole. Una cuarentena constante a la que se ha acostumbrado como nos cuenta a COPE su padre Ramón. ‘Los niños enfermos de cáncer en muchas ocasiones tienen que pasar no solo mucho tiempo en el hospital sino también en casa, en la cama, sin poder levantarse. A lo mejor ha tenido alguna cirugía u otro motivo que les impide tener movilidad. Eso limita aún más. No solo tienes que estar en casa sino que tus movimientos en casa están limitados’.

Mucho tiempo en casa que Olivia y sus padres Ramón y Nuria no han desaprovechado y que en cierto modo se parece a la cuarentena que los niños españoles están obligados ahora mismo a pasar, sin poder salir de casa. ‘Nadie lo espera y todos esperamos que pase lo más pronto posible. Pero mientras dure hay que aprovechar a hacer todas esas cosas que a lo mejor en nuestro día a día no haríamos y pasarían los años y te arrepentirías de no haberlas llevado a cabo’. Nuria corrobora las palabras de Ramón. ‘Si te pasa algo malo intenta sacar lo bueno. Sacar lo bueno de las partes malas’. Esa positividad que a muchos sorprende han sabido contagiársela y trasladársela a su hija. Olivia asegura a COPE que sabiendo que hay que quedarse en casa ‘lo puedes llevar con positividad, bien… o mal, preocupándote demasiado… y al final eso te desgasta por dentro. Hay que llevarlo lo mejor posible para estar bien’.

En ese modo de llevar y afrontar las cosas los tres tiran mucho de imaginación. La última oportunidad la tuvieron en estas vacaciones de Semana Santa que, como todos, han pasado en casa. ‘Tenemos la suerte de tener una terraza y hemos montado una tienda ahí. Hemos hecho como que estábamos en un campamento, dormíamos en la tienda… y luego nos inventábamos un calendario de actividades. Hicimos una gymkana, un baile loco, comidas muy de campamentos…etc’. En sus largas temporadas sin salir Olivia ha descubierto además un hobby. ‘En este último tratamiento viendo un vídeo en youtube descubrí lo de las casas en miniatura. Me dije que lo iba a intentar. Es una buena oportunidad para descubrir hobbies, cosas que te gustan…’

Olivia, Nuria y Ramón han hecho tres grandes parones en su vida cuando la enfermedad de la primera ha hecho más mella en ella. Tres parones que han pasado en el hospital y en casa. Y ellos tienen claro cómo ha sido el regreso a la rutina. A esa rutina que ahora mismo todos ansiamos. ‘Al final siempre vuelves como más fuerte, vuelves con más ganas de todo. Lo abordas todo con más energía, más fuerza, más ilusión. A tus amigos y familias los quieres más porque no los has visto en un tiempo y aprecias más cuanto los quieres’.

Por cierto que Olivia durante este estado de alarma decretado en España por el coronavirus ha seguido recibiendo el tratamiento hospitalario que necesita. Ella sigue dando la batalla. En casa, en el hospital o en la calle.