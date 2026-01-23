Una psicóloga revela las claves para superar el miedo a volver a viajar en tren

Los sucesivos descarrilamientos registrados en los últimos días han provocado que muchos ciudadanos sientan dudas sobre la seguridad de viajar en tren. Pensamientos como "yo no me vuelvo a subir" o "podría haber sido yo" son una reacción emocional lógica y adaptativa. "Cuando ocurre un accidente así, nuestra mente no necesita haber estado allí para activar el miedo", aclara la experta. Las imágenes y los testimonios tienen un gran poder de sugestión.

Como explicaba en 'La Tarde', el jefe de servicio de psiquiatría y salud mental del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid, Javier Quintero, "es normal tener miedo de viajar ahora en tren, saltan las alarmas, la parte racional del cerebro no está funcionando, está sometida a una dictadura”.

Según explica en COPE, la psicóloga María Padilla esta reacción no debe juzgarse, sino entenderse. Aunque desde el punto de vista estadístico no sea un miedo racional, sí es una reacción emocional lógica: "Nuestro cerebro no calcula probabilidades cuando siente peligro, reacciona con lo que ve y con lo que imagina".

Cuándo se convierte en un problema

La psicóloga advierte que este miedo requiere atención profesional cuando "se mantiene en el tiempo, interfiere en la vida cotidiana o empieza a condicionar decisiones importantes". Si una persona evita viajar, siente ansiedad al pensar en ello o experimenta síntomas físicos como palpitaciones, insomnio o angustia, es conveniente acudir a un profesional y recibir ayuda psicológica.

Claves para superar el miedo

Para combatir este temor, María Padilla recomienda no negarlo, sino "darle espacio, escuchándolo y desmontándolo poco a poco". Propone varias claves: hablar de ello con alguien de confianza, informarse con datos reales y no con titulares alarmistas, y practicar técnicas de autorregulación emocional como la respiración o la visualización.

Asimismo, la experta desaconseja los extremos: "Forzarse sin estar preparado puede generar más angustia, y evitarlo para siempre refuerza la idea de peligro", afirma. Lo ideal es un enfoque progresivo: preparar el viaje mentalmente, hacerlo en compañía si es posible y volver gradualmente a la rutina, especialmente si se usaba el tren con frecuencia.

El miedo pierde fuerza cuando la experiencia real contradice la expectativa catastrófica" María Padilla Psicóloga

Existen personas más vulnerables a desarrollar este miedo. Aquellas que ya padecen ansiedad, tienen una alta sensibilidad emocional o un historial de trauma pueden sentirse más afectadas; así como los usuarios frecuentes o quienes sienten una gran empatía con las víctimas.

El motivo por el que un accidente de tren o avión genera más miedo que uno de coche, pese a que estos últimos son estadísticamente más frecuentes, se debe a la falta de control: "En el tren o en el avión, somos pasajeros. No manejamos, no decidimos. Esa sensación de pasividad puede generar más ansiedad", explica Padilla. En cambio, al volante se experimenta una sensación de falso control.

La sensación de seguridad se reconstruye de forma gradual. Padilla concluye que la confianza "vuelve cuando las rutinas regresan, cuando no se repiten nuevos incidentes y cuando el sistema emocional se calma". Se trata de integrar lo ocurrido como un hecho aislado dentro de un contexto generalmente seguro.