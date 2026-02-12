Una ley pionera contra el maltrato a los mayores llega al Congreso para acabar con esta 'realidad silenciada'

Los promotores de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra el maltrato a las personas mayores han acudido este mediodía al Congreso de los Diputados para pedir a los grupos parlamentarios que hagan suyo el contenido de la propuesta. El objetivo es que la tramiten con urgencia para afrontar y regular un tipo de violencia que a menudo resulta invisible.

Un proyecto de interés general

La iniciativa, que parte de la Asociación para el Bienestar de la Tercera Edad Candelaria, una pequeña entidad de Granada, ha logrado un respaldo de más de 40 organizaciones, entre las que se incluyen sociedades científicas, universidades y la Conferencia Episcopal Española. Sus impulsores defienden que, lejos de ser una propuesta partidista, se trata de un proyecto de interés general que debería tramitarse e incluso elevarse a pacto de Estado.

Así lo ha explicado a COPE Juan Nieto Fernández, presidente de la asociación, quien ha subrayado la importancia de estos apoyos. “Lo que se aporta en este momento al Congreso son todos los avales institucionales, sin precedentes, que ha logrado la ILP. Queremos darle una máxima visibilidad a nivel nacional, ese es el objetivo”, ha afirmado.

Lo que se aporta en este momento son todos los avales institucionales, sin precedentes, para darle una máxima visibilidad a nivel nacional" JUAN NIETO FERNANDEZ Presidente Asociación para el Bienestar de la Tercera Edad Candelaria (ABTE)

Aunque la recogida de firmas para la ILP sigue abierta hasta finales de marzo en la web pornuestrosmayores.org y solicitarán una prórroga de otros 3 meses, los promotores son conscientes de la dificultad de alcanzar las 500.000 firmas necesarias. Por ello, piden a los grupos parlamentarios que recojan el testigo para impulsar y aprobar la ley lo más rápidamente posible.

Una realidad oculta que no se denuncia

El vicepresidente de la asociación, Francisco Contreras, ha destacado la necesidad de una ley de “protección integral de las personas mayores frente a cualquier forma de maltrato físico, psicológico, económico o social”. Y todo porque, según ha alertado, las estadísticas reflejan una realidad dramática y en gran parte oculta, que "una de cada 6 personas mayores de 60 años sufre maltrato, y solo una de cada 24 se denuncia”.

Las estadísticas nos dicen que una de cada 6 personas mayores de 60 años sufre maltrato, y solo una de cada 24 se denuncia" FRANCISCO CONTRERAS Vicepresidente de la Asociación para el Bienestar de la Tercera Edad Candelaria (ABTE)

Esta alarmante ausencia de denuncias convierte el maltrato a los mayores en una realidad silenciada. Contreras lo achaca a varios motivos, como la “falta de tipificación” de todos los delitos y a que los abusos suelen ocurrir en entornos de confianza. La dependencia económica y funcional de las víctimas respecto a los agresores agrava la situación, ya que estos suelen ser personas cercanas o formar parte de su círculo institucional.

De aprobarse, España dispondría de un marco pionero que, según Francisco Contreras, “preverá protocolos de prevención, detección, atención y sanción y reparación de una manera integral”. Además, facilitaría la obtención de datos precisos, ya que las cifras actuales, como las del Observatorio Social de las Personas Mayores, indican que un 16% de los mayores de 64 años sufre algún tipo de maltrato, aunque otras estimaciones elevan este porcentaje hasta el 40% y sitúan en un 80% los casos sin resolver.