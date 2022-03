La industria láctea, obligada a parar ante la huelga de transportes: "Trabajamos con productos perecederos"

Lence ha asegurado que "tratamos con la leche fresca, que es un producto perecedero y que recogemos de los ganaderos y esto hace que podamos mantenerlos en nuestros silos como mucho, dos días. Si seguimos recogiendo leche y no tenemos donde meterla los problemas se producen en cadena. Al no poder entrar leche en la fábrica no entran palés y no se puede fabricar porque no hay donde poner la leche. Lo mismo nos sucede con el cartón".