La importancia de saber primeros auxilios desde niño: puede salvar vidas

En España murieron alrededor de 3.500 personas por atragantamiento en 2022, convirtiéndose en una de las principales causas de muerte accidental. Los grupos más vulnerables son las personas mayores y los niños. Ante esta realidad, una iniciativa en change.org que ya suma más de 40.000 firmas pide al Ministerio de Educación mejorar la formación en primeros auxilios en los colegios, una materia obligatoria por ley pero que no se aplica por igual en todos los centros.

La impulsora de la iniciativa es María Díaz, quien casi pierde a su hijo Arán, de 6 años, tras atragantarse mientras cenaban: "Intenté hacerle la maniobra, pero como nunca he recibido formación en primeros auxilios, no me salió bien", relata en COPE. María confiesa que "por un momento pensé que lo perdía".

La traumática experiencia la llevó a exigir que el aprendizaje no se limite a un temario teórico, sino que sea una formación anual, teórica y práctica que se repita "desde Infantil hasta Bachillerato". Su petición reclama "que todos recibamos esa formación desde pequeños" para que ante "cualquier situación de emergencia, sepamos cómo actuar".

Los niños, claves para dar la alerta

Desde Cruz Roja respaldan la importancia de este aprendizaje temprano. Anna Albiach, técnica de Formación de la organización, explica que, aunque los más pequeños "a lo mejor, no podrían hacer alguna técnica", sí pueden ser cruciales para activar la cadena de supervivencia, alertando, por ejemplo, al 112. Destaca que si un niño sabe cómo actuar, ya "estaría haciendo mucho por esa víctima que se ha atragantado".

Guía básica: ¿qué hacer si alguien se atraganta?

Albiach detalla los pasos a seguir. Lo primero son los golpes interescapulares. Para ello, hay que situarse detrás de la víctima, inclinarla hacia adelante, sujetándola por el tórax y dar "cinco golpes enérgicos y fuertes" entre los omóplatos con el talón de la mano.

Si la vía aérea sigue obstruida, el siguiente paso es la maniobra de Heimlich. Se deben rodear con los brazos a la persona, colocar un puño cerrado en su abdomen, entre el ombligo y el esternón, y realizar "cinco compresiones" hacia adentro y hacia arriba hasta que expulse el cuerpo extraño.

En caso de que la víctima se quede inconsciente, se debe tumbar en el suelo y comenzar la reanimación cardiopulmonar (RCP), llamando inmediatamente a los servicios de emergencia. Si una persona se atraganta estando sola, la experta recomienda "buscar algún objeto romo", como el respaldo de una silla, para poder realizarse uno mismo las compresiones, aunque reconoce que "hacérselo a uno mismo es complicado".

Más allá de saber actuar, la prevención es fundamental. Medidas como trocear y masticar bien los alimentos, evitar que los niños corran o griten mientras comen e impedir que se lleven objetos pequeños a la boca son esenciales para reducir el riesgo de accidentes.