Los expertos alertan: el foco sobre las redes sociales no debe ser la edad, sino su diseño adictivo

El anuncio del Gobierno de España de prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años se enmarca en una tendencia internacional para frenar la exposición temprana a las pantallas. Con 8 de cada 10 jóvenes de entre 10 y 11 años registrados en alguna red y uno de cada cinco conectado más de 10 horas los fines de semana, los expertos advierten que el debate no puede centrarse solo en la edad. El experto en ciberpsicología, Joaquín González Cabrera, subraya que la clave es "intervenir y poner el foco en el diseño de las propias plataformas".

Para González Cabrera, "prohibir sin más no va a solucionar nada". Defiende la necesidad de asegurar un diseño seguro por defecto en las plataformas, una verificación de edad que preserve la privacidad y una "alfabetización general para niños, familias y centros escolares".

El experto recuerda que las plataformas "no son neutrales", pues incorporan mecanismos de personalización y recompensas inmediatas para optimizar el tiempo de permanencia. Por ello, considera que trasladar toda la responsabilidad al menor o a la familia es una acción "como mínimo, injusta y asimétrica".

EFE Una adolescente observa a una influencer en TikTok

El negocio basado en el scroll infinito

Uno de los mecanismos más efectivos para retener al usuario es el scroll infinito, un patrón de diseño que carga contenido automáticamente. Según explica González Cabrera, al no haber un final, "la conducta tiende a seguir reproduciéndose", volviéndose más automática y llevando al cerebro a una zona de confort mientras el algoritmo ofrece contenido satisfactorio.

Este diseño está directamente conectado con el modelo de negocio de la atención: "El valor económico depende de maximizar el tiempo de permanencia y los datos de comportamiento", afirma el psicólogo. Cuanto más tiempo pasa un usuario conectado, más datos obtienen las empresas para afinar sus sistemas de publicidad y recomendación.

No podemos pedir autocontrol constante a un adolescente frente a sistemas que han sido construidos para captar y retener su atención" Joaquín González Cabrera Experto en ciberpsicología

González Cabrera insiste en este punto: "No podemos pedir autocontrol constante a un adolescente frente a sistemas que han sido construidos para captar y retener atención". La neurociencia, añade, demuestra que las funciones ejecutivas como la planificación y el control inhibitorio están en pleno desarrollo en la adolescencia, lo que les hace más sensibles a esta ingeniería conductual.

Educar en lugar de solo prohibir

Una prohibición sin más puede tener efectos no deseados, como desplazar el uso a entornos menos supervisados. Por ello, González Cabrera sostiene que la medida "debe ir acompañada de un plan pedagógico explícito" y convertirse en una "oportunidad educativa estructurada".

Esto implica, a nivel familiar, pasar de una lógica "puramente de control a una de acompañamiento", dialogando sobre la función que cumplían las redes. Mientras, en el plano escolar, es el momento de integrar una alfabetización digital crítica que explique a los jóvenes cómo funcionan los algoritmos y los sesgos cognitivos.

La responsabilidad principal debe recaer sobre las empresas, que son las que crean esa arquitectura" Joaquín González Cabrera Experto en ciberpsicología

Una responsabilidad compartida pero asimétrica

Finalmente, el experto es claro sobre quién tiene la mayor responsabilidad. Aunque la carga es compartida, "no es simétrica". Afirma que "la responsabilidad principal debe recaer sobre las empresas, que son las que crean esa arquitectura" y la explotan económicamente. "No podemos seguir responsabilizando a los usuarios finales", concluye, cuando los problemas los ha generado el propio diseño de las plataformas.