Cómo evitar que las relaciones personales se resientan con el teletrabajo

En España, más de 3 millones de personas teletrabajan de forma total o parcial, lo que supone alrededor del 15% de los trabajadores del país. Aunque se gana en flexibilidad, la socialización se resiente: 4 de cada 10 afirman que esta modalidad ha aumentado el distanciamiento con sus compañeros. Para abordar este desafío, la psicóloga Belén Roldán, del Espacio Lasai de Logroño, explica cómo evitar que las relaciones personales y profesionales se deterioren.

La clave: la intención relacional

Según Roldán, el vínculo entre compañeros no se mantiene solo por trabajar juntos, sino por la interacción significativa y regular. La clave es la "intención relacional", que consiste en generar espacios breves y frecuentes donde el equipo pueda coordinarse, reconocerse y compartir aspectos personales. La psicóloga advierte que "cuando el contacto social no se cuida, el cerebro interpreta esa distancia como desinterés".

Cuando el contacto social no se cuida, el cerebro interpreta esa distancia como desinterés" Belén Roldán Psicóloga

Los modelos híbridos pueden ser una solución, siempre y cuando no se usen únicamente como una medida logística. Roldán recomienda destinar los días presenciales a fortalecer la relación o a realizar actividades creativas: "Si replicamos lo del teletrabajo en la oficina, el beneficio emocional se sigue perdiendo", asegura.

Señales de alarma del aislamiento

El sentimiento de equipo es fundamental en cualquier entorno laboral, ya que activa la motivación, el compromiso y el bienestar. Aunque se puede construir a distancia, Roldán señala que "requiere un esfuerzo extra y mayor consciencia por parte de los empleados". Sin ello, advierte, "el equipo se vuelve funcional, pero no tan vincular o relacional".

Existen varias señales que indican que el distanciamiento está afectando al equipo. Las más características, según la experta, son una menor iniciativa y participación, una comunicación bastante más fría centrada solo en temas laborales, y un aumento de los malentendidos. Esta situación puede provocar que los empleados estén "más susceptibles" y se reduzca la sensación de pertenencia.

Consejos para el día a día

Para el trabajador individual, la psicóloga aconseja mantener contactos breves que no sean exclusivamente laborales. También es útil marcar un inicio y un cierre de la jornada para saludar y fijar pautas, así como "pedir feedback al equipo, sin esperar a que llegue solo". Al final, concluye Roldán, la conexión no surge por sí misma, sino que "es algo que se entrena, se cultiva y se cuida”, insiste. Este es un principio fundamental para el bienestar en el teletrabajo.

La conexión es algo que se entrena, se cultiva y se cuida" Belén Roldán Psicóloga

Finalmente, Belén Roldán apunta que hay perfiles más vulnerables a este aislamiento. Entre ellos se encuentran las personas que empiezan a trabajar, por su inseguridad; quienes viven solos, ya que la falta de socialización se duplica; y aquellos para los que el contacto social es una prioridad y sufren más su ausencia.