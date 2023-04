Eduardo Armas, profesor de Derecho del Trabajo de la Universitat Abat Oliba CEU

Tú imagínate que llegas a un bar, te pides tu cocacolita y tu tapa de bravas. O te pegas un homenaje. Y ahora llega la cuenta y son 5 euros por cerveza, y no estás en Madrid. Algo ha pasado. Revisas: ves el IVA, la suma total... “¿Esto que es?”. Un 20% de propina al camarero. Y tú no has dicho nada, viene incluido porque sí. Algo típico en Estados Unidos, pero no en España, al menos hasta ahora.

Porque ya varios locales tanto de Madrid como de Barcelona están incluyéndolo. Eso sí, que no te creas tú que estás obligado a pagarlo. Algunas organizaciones de consumidores, como FACUA, advierten de que no es obligatorio pagar propina. Eso sí, puede que te pongan mala cara. Avisan también de que puede ser un método de los empresarios para pagar menos a los camareros.