El control de los padres se impone: el 98% de las familias supervisa las compras online de sus hijos

Casi la totalidad de las familias en España, el 98%, afirma que supervisa las compras online de sus hijos e hijas adolescentes. Así lo refleja el estudio "Consumo online en familia", presentado por Fad Juventud y Amazon, que examina los hábitos de compra en hogares con jóvenes de 12 a 17 años.

Las familias no solo supervisan, sino que educan en consumo responsable" Beatriz Martín Padura Directora general de Fad Juventud

Beatriz Martín Padura, directora general de Fad Juventud, valora este dato muy positivamente, ya que la supervisión tiene un fuerte componente educativo. "Las familias no solo supervisan, sino que utilizan ese momento para educar sobre valores y consumo responsable, de una manera cotidiana", explica Padura, añadiendo que es una oportunidad para "aprender a tomar decisiones con un pensamiento crítico para ir generando herramientas, autonomía y capacidad de decisión".

La supervisión en la práctica

El informe muestra también que 8 de cada 10 padres realizan compras en internet a petición explícita de sus hijos, sobre todo de ropa, videojuegos o electrónica. En COPE un padre describe así el proceso habitual: "Nosotros siempre le preguntamos lo que quiere comprar, porque creemos conveniente supervisarlo: Por qué lo quiere, cuánto lo cuesta, si lo necesita de verdad o si le va a dar uso realmente".

Las principales razones para esta intermediación son la responsabilidad parental, que los jóvenes carecen de métodos de pago válidos o que son demasiado jóvenes para hacerlo solos, según se detalla en la investigación.

Educación financiera y nuevos hábitos

Esta implicación es, además, una forma de enseñar a los jóvenes a distinguir entre necesidad y deseo y el valor real del dinero, un objetivo que persiguen 6 de cada 10 familias. El estudio también revela una tendencia al alza en el consumo de segunda mano: la mitad de los padres ha adquirido productos de este tipo en el último año, aunque para 8 de cada 10 las razones económicas pesan más que las medioambientales.

Los progenitores también buscan liderar con el ejemplo a través de sus propios hábitos de compra. Como se destacó durante la presentación del estudio, cuando un adolescente ve en sus padres este comportamiento, "va calando", ya que "los valores necesitan tiempo y experiencia para traducirse en comportamientos reales".

Los peligros de la red, una preocupación clave

La seguridad digital emerge como otra de las grandes preocupaciones familiares. Concretamente, 3 de cada 4 padres temen que sus hijos se expongan al ciberacoso, el acoso sexual online, el contacto con adultos desconocidos y a fraudes o estafas en la red.

Como respuesta a estos riesgos, casi 9 de cada 10 hogares han establecido normas claras sobre el comportamiento online, mientras que casi el 60% utiliza controles parentales en los diferentes dispositivos y plataformas digitales.