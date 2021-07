Carmen Enríquez, sobre Diana de Gales: "Ella rompió moldes porque se volcó con la labor benéfica"

Periodista: Carmen Enríquez es una periodista almeriense y con ella vamos a repasar todo lo que ha significado Diana de Gales. Lo primero que quería preguntarte es si recuerdas exactamente dónde estabas y cómo contaste el fallecimiento de Diana de Gales.

Carmen: Estaba allí en esos días, haciendo un curso de inglés y resulta que me enteré de que había muerto Diana en un accidente por la dueña de la casa en la que yo me alojaba. Me llamó muy temprano para decirme que había fallecido en un accidente en París. Me puse en marcha a ver la tele y a escuchar la radio. En TVE no sabían que yo estaba en Inglaterra y estuve dudando si decirlo o no. Estaba en TVE y hacía Casa Real. Sabía que si yo decía que estaba allí me iba a trabajar seguro y un montón. Lo estuve pensando y una amiga me llamó.