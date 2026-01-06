La borrasca Francis deja nevadas pero la AEMET avisa de que serán "bastante copiosas" en esta comunidad autónoma a partir del miércoles

La borrasca Francis ha puesto a casi todo el país en alerta por frío, nieve o viento en la mañana de Reyes. Buena parte de Cantabria, Baleares, Cataluña, Castilla y León y País Vasco se encuentran en alerta naranja por los efectos de este temporal que azota la península.

La situación es especialmente complicada en la provincia de Guadalajara, donde el aviso es rojo. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé que las temperaturas mínimas alcancen los 15 grados bajo 0, un frío extremo que exige la máxima precaución.

La previsión de la AEMET

El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, ha explicado la previsión para las próximas horas. Según ha detallado, "va a haber nevadas en cotas bajas, en nevadas que, además, en el interior de Cantabria van a ser bastante copiosas".

Va a haber nevadas en cotas bajas, en nevadas que, además, en el interior de Cantabria van a ser bastante copiosas" Rubén del Campo Portavoz de la AEMET

Para el resto de España, Del Campo ha señalado que predominará un tiempo más estable. Se espera "un tiempo más anticiclónico, más tranquilo, pero con mucho frío", aunque no se descarta que "pueda nevar algo en el interior de la Comunidad Valenciana".

Será un tiempo más anticiclónico, más tranquilo, pero con mucho frío" Rubén del Campo Portavoz de la AEMET

De momento, solo unas pocas regiones se libran de los efectos de la borrasca Francis. Las comunidades autónomas de Extremadura, Murcia y la ciudad autónoma de Ceuta son las únicas que no presentan avisos por riesgo meteorológico.

EFE Vista de la nieve caída en Madrid desde el mirador de Los Santos de la Humosa. La borrasca Francis deja un descenso térmico, acompañado de nevadas en cotas bajas de zonas del norte y el centro

MÁS CLAVES DEL PRONÓSTICO

te puede interesar El mapa de la DGT para la vuelta del día de Reyes: consulta las carreteras afectadas por la borrasca Francis y el temporal de nieve

La mayor parte del territorio español se encuentra en situación de alerta por bajas temperaturas, nevadas, rachas intensas de viento y fenómenos costeros debido al paso de la borrasca Francis y a la llegada de nuevos frentes. Solo Extremadura, Murcia y la ciudad autónoma de Ceuta quedan al margen de estos avisos. En total, seis comunidades están bajo nivel naranja por riesgo importante, mientras que la provincia de Guadalajara alcanza el nivel rojo ante temperaturas extremas de hasta –15 ºC.

De acuerdo con los datos publicados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), zonas de Aragón, Cantabria, Baleares, Cataluña, Castilla y León, Castilla-La Mancha y el País Vasco permanecen en aviso naranja por nieve, frío intenso y fuertes vientos.

EFE Vista de la nieve en Ávila este lunes que ha registrado temperaturas de menos seis grados durante la madrugada.

En Cantabria, especialmente en el centro de la región y el valle de Villaverde, se prevé una acumulación de nieve de hasta 10 centímetros, con cotas situadas entre los 400 y 600 metros. En el norte de Burgos y el condado de Treviño, así como en la cuenca del Nervión y la llanada alavesa, podrían alcanzarse espesores de unos 5 centímetros por encima de los 500 o 600 metros.

Las parameras de Molina, en la provincia de Guadalajara, están bajo aviso rojo hasta las nueve de la mañana de este martes, una situación que indica peligro extremo debido a mínimas que pueden descender hasta los –15 grados.

También se esperan temperaturas por debajo de los –10 ºC en áreas como el Pirineo de Huesca, Albarracín, Jiloca, Gúdar y Maestrazgo, en Teruel, así como en los Pirineos de Girona y Lleida y en el valle de Arán, todas ellas con aviso naranja activo hasta primera hora de la mañana.

En el litoral, el Ampurdán (Girona) mantiene alerta naranja por fenómenos costeros, con vientos de entre 60 y 75 km/h y oleaje de hasta cuatro metros, aunque no se descartan picos de ocho. La costa de Menorca presenta una situación similar, con rachas de viento de hasta 70 km/h y olas que podrían llegar a los cinco metros.

Varias comunidades costeras, además de Canarias, el resto de Baleares y Melilla, se encuentran en aviso amarillo por mala mar.

Por último, otras zonas de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Navarra permanecen en nivel amarillo, ya sea por nevadas o por frío intenso, con temperaturas que podrían bajar hasta los –6 ºC en puntos como Soria o la serranía de Cuenca.