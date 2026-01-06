COPE
El mapa de la DGT para la vuelta del día de Reyes: consulta las carreteras afectadas por la borrasca Francis y el temporal de nieve

El temporal obliga al uso de cadenas en importantes carreteras nacionales de León y Asturias y mantiene cortados nueve puertos de montaña

Un camión circula este viernes bajo una nevada por la A-67

(EPA) EFE

Un camión circula este viernes bajo una nevada por la A-67

El temporal de nieve provocado por la borrasca Francis está afectando gravemente a la circulación en la mañana de este martes, con un total de 55 carreteras españolas con incidencias. Según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT), las nevadas han obligado a imponer restricciones en vías principales y a cerrar por completo tramos de la red secundaria en diversas comunidades autónomas.

Nivel rojo en las carreteras nacionales

La situación más complicada se vive en las carreteras N-621, N-625 y N-630 a su paso por León, y en el caso de esta última, también en el Puerto de Pajares (Asturias). En estos tramos se ha decretado el nivel rojo, lo que implica que es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno, se ha fijado una velocidad máxima de 30 km/hora y se ha prohibido el paso para autobuses y vehículos pesados.

En concreto, los tramos afectados son la N-621, entre Santa Olaja de la Varga y Llánaves de la Reina; la N-625, entre Riaño y Oseja de Sajambre; y la N-630, entre Villamanín y Arbás del Puerto. Otras tres carreteras nacionales en Burgos y Palencia se encuentran en nivel verde, lo que permite el tránsito pero exige precaución: la N-232, la N-623 y la N-627.

Una máquina quitanieves limpia la carretera CA-183 de acceso a la localidad cántabra de Brañavieja

EFE

Una máquina quitanieves limpia la carretera CA-183 de acceso a la localidad cántabra de Brañavieja

Precaución en autovías y autopistas

En la red de alta capacidad, la autovía AP-67 es la que presenta mayores problemas, con nivel amarillo activado entre Palencia y Cantabria. A la altura de Cabria y Santa Cruz, la velocidad está limitada a 60 km/hora y se ha restringido el tránsito de vehículos pesados.

Más sobre Tráfico

Otras autovías se encuentran en nivel verde, lo que permite la circulación pero con cautela. Es el caso de la A-92 en Granada, entre Huétor de Santillán y El Molinillo, y la AP-66 entre Asturias y León, donde se ha prohibido el adelantamiento de vehículos pesados. También están en esta situación la A-1, la A-73 y la AP-1 en la provincia de Burgos, la A-67 en Palencia y la A-6 en el límite entre León y Lugo.

La red secundaria, la más perjudicada

La red secundaria es la que sufre las peores consecuencias, con nueve carreteras completamente cerradas al tráfico. Las vías cortadas se localizan en Almería (A-1178), Granada (A-337, A-4025 y A-395), Asturias (AS-348 y LN-8), Salamanca (DSA-191) y Navarra (NA-2011 y NA-2012).

En total, hasta 30 carreteras se encuentran en nivel rojo, siendo Asturias la comunidad más afectada con 14 de ellas. En esta comunidad, 19 puertos de montaña requerían el uso de cadenas a última hora del lunes, y se mantienen cerrados el puerto de El Connio y el de Pajares para camiones.

Consultar la información del tiempo y del tráfico antes de emprender viaje y llevar cadenas o neumáticos de invierno"

Dirección General de Tráfico

Ante esta situación, la DGT ha lanzado una serie de recomendaciones para todos los conductores que se vean obligados a desplazarse. El organismo aconseja "consultar la información del tiempo y del tráfico antes de emprender viaje y llevar cadenas o neumáticos de invierno" para evitar quedar atrapado y garantizar la seguridad en la medida de lo posible.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

