El boom del catering en Navidad desafía la tradición de cocinar en casa

Con la llegada de las fiestas, cada vez más familias españolas optan por encargar los menús navideños para disfrutar de las celebraciones sin los agobios de la cocina. Esta tendencia, que consiste en delegar las cenas y comidas en chefs y caterings a domicilio, se consolida como una solución para quienes buscan comodidad y reducir el estrés. Para Belén Abascal, es la única alternativa viable: "Llego de visitar a mi suegra a Zaragoza el 25 por la mañana, y vienen a comer a mi casa mi madre y mis hermanas, entonces, como no me da tiempo de organizarme nada, pues lo hago así".

Para anfitriones como Tatiana, esta opción permite estar más relajados y dedicarse a otros detalles. "Se supone que me dedico a poner la mesa, ponerla bonita, y de la parte de la cocina me olvido", explica. La confianza en que el resultado será un éxito es otro factor clave: "Sé que voy a quedar fenomenal, pues son platos más ricos, más espectaculares". Según Raquel Frías, dietista y chef, el motivo principal es claro: las familias quieren "garantizar una experiencia gastronómica de alta calidad para poder dedicarse a disfrutar de la compañía".

"Las familias quieren liberarse del estrés y del tiempo que implica cocinar" Raquel Frías Dietista y chef

Un sector en pleno auge

El cambio de hábitos se refleja en las cifras del sector. Según los últimos datos disponibles, la facturación del sector del catering creció un 8,8% en 2024, alcanzando los 4.585 millones de euros, mientras que el consumo de platos preparados aumentó un 6,6%. Sandra Boville, de Boville Catering, confirma en COPE que la Navidad es la temporada con más encargos del año, una demanda que abarca desde empresas hasta grupos de amigos y familias.

Según Boville, las celebraciones empiezan cada vez antes, ya en noviembre, y la apuesta culinaria suele ser tradicional, con platos como el pavo, el cochinillo o el rape como protagonistas. Aunque surgen tendencias innovadoras, la Navidad sigue siendo una época en la que los sabores de siempre tienen un peso especial en la mesa.

"Es la época más fuerte de todo el año" Sandra Boville Boville Catering

El reto de una cesta de la compra disparada

La decisión de externalizar los menús también se ve influida por el encarecimiento de los alimentos. El observatorio de precios de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) revela que la cesta de la compra navideña ha vuelto a subir, con un incremento medio del 5,1% respecto al año anterior. Este aumento ha llevado a que siete productos típicos de estas fechas alcancen máximos históricos, entre ellos el cordero lechal, el redondo de ternera, el jamón ibérico de cebo y las ostras.

Ante este panorama, la OCU recomienda planificar las compras con antelación, optar por alternativas más económicas como la carne de ave o el marisco congelado y comparar precios. En este contexto, contratar un catering con un presupuesto cerrado se presenta para muchos como una forma de evitar sorpresas en el gasto final y asegurar el menú deseado sin depender de la fluctuación del mercado.

Presupuestos para todos los bolsillos

"En mi catering, te puede salir un vino español por 20 euros por persona, un cóctel completo por 30 a 40 euros persona y una cena sentada de 50 a 80 euros. En Navidad por ejemplo te puede costar 420 euros un pavo con su relleno, su salsa y todos los acompañamientos y es para 12 personas con lo que sale por 37 euros y pico por persona", explica Boville.

También en el sector hostelero empresas como Viena Capellanes ofrecen la posibilidad de hacer encargos para Navidad con varias opciones de menú con presupuestos de menos de 25 euros, de menos de 40 euros o de más de 40 euros. El menú más asequible incluye unos vasitos de Navidad de boletus, foie y trufa o crema de carabinero y como principal pularda rellena con patatas panadera o suprema de salmón rellena de langostino y espinaca y de postre un tronco de Navidad .

"Me parece que es muy asequible porque si vas a invitar recurrir a un catering te sale más barato que hacerlo en un restaurante. Sale bastante más económico y creo que quedas bastante mejor porque es una invitación más personal en tu casa. Y ya si te vienen a cocinar a casa todavía mejor lo que pasa es que en Navidad es imposible porque todo el mudo quiere, como es lógico, disfrutar esos días en familia ", subraya Tatiana.

Nuevas oportunidades laborales

El auge de los servicios de catering y chefs privados está generando nuevas oportunidades en el sector de la hostelería, que se enfrenta al desafío de la falta de personal cualificado en España. La creciente demanda de servicios personalizados para eventos y cenas privadas ha abierto la puerta a perfiles profesionales muy diversos y ha puesto de manifiesto la importancia de la formación especializada.

Como señala la chef y docente Raquel Frías, "el auge de las cenas privadas está generando una importante diversificación y nuevas oportunidades laborales para quienes cuentan con formación en cocina y hostelería". La capacidad para diseñar menús adaptados, planificar la logística y ofrecer un servicio impecable son ahora habilidades clave en un mercado que valora más que nunca la especialización.