Ayuso y la UCAM materializan en Madrid el sueño de la universidad y el olimpismo

La Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) ha inaugurado oficialmente su nuevo campus en Torrejón de Ardoz (Madrid), un proyecto en colaboración con el Comité Olímpico Español (COE), que materializa el sueño de su fundador, José Luis Mendoza. El acto ha estado presidido por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha estado acompañada por la presidenta de la UCAM, María Dolores García Mascarell, y el presidente del COE, Alejandro Blanco. La apertura de este centro supone un hito para la institución, que expande su modelo educativo a la capital de España.

Un proyecto basado en valores

La presidenta de la UCAM, María Dolores García Mascarell, ha destacado que el campus es la culminación de un afán que su esposo, José Luis Mendoza, "persiguió insistentemente durante años". Ha subrayado que la misión de la universidad es "ayudar a formar en valores a futuras generaciones de jóvenes" frente al "relativismo moral" actual. García Mascarell ha reafirmado el compromiso de la institución: "Seguiremos promoviendo la investigación de excelencia, la formación de profesionales competentes y, sobre todo, de personas libres, con criterio y solidarias".

Seguiremos promoviendo la investigación de excelencia, la formación de profesionales competentes y sobre todo de personas libres, con criterio y solidarias" María Dolores García Mascarell Presidenta de la UCAM

Por su parte, Isabel Díaz Ayuso ha afirmado que el nuevo campus honra la memoria de José Luis Mendoza, "la persona que más ha apostado por vincular la universidad con el deporte". La presidenta madrileña ha asegurado compartir objetivos con la UCAM, como "apostar por la excelencia académica, la internacionalización, el deporte como escuela de vida, los valores olímpicos y la innovación", en un proyecto basado en "valores católicos sustentados en la libertad, la vida, la verdad y la razón".

El impulso definitivo de Ayuso y el COE

El presidente del COE, Alejandro Blanco, ha recordado el camino recorrido y el papel clave de la presidenta madrileña. En un encuentro el 5 de diciembre de 2021, tras una larga explicación de José Luis Mendoza, Ayuso fue tajante para impulsar el proyecto: "No hemos venido aquí a perder el tiempo. ¿Usted qué quiere hacer? ¿Una universidad? Nos ponemos en marcha". Blanco también ha destacado la relevancia internacional del campus, asegurando que "este es el primer comité olímpico del mundo que tiene una universidad", un referente que ha recibido el aplauso de la comunidad deportiva internacional.

En este sentido, Alejandro Blanco ha leído una carta enviada por Kirsty Coventry, presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), en la que felicita a la UCAM y al COE: "Gracias por poner a los deportistas en primer lugar y por inspirar a otros con su visión", ha expresado Coventry en su misiva, calificando la colaboración como "un modelo a seguir".

Gracias por poner a los deportistas en primer lugar y por inspirar a otros con su visión" Kirsty Coventry Presidenta del Comité Olímpico Internacional

Un hito para Torrejón de Ardoz

El alcalde de Torrejón de Ardoz, Alejandro Navarro, ha calificado la llegada de la UCAM como la materialización de un "anhelo histórico" para la ciudad, que "ya es universitaria". Navarro ha agradecido la elección de la ciudad y ha destacado el "favorable impacto económico que va a suponer para la economía local", así como las "oportunidades formativas y los yacimientos de empleo" que generará la llegada de estudiantes nacionales e internacionales.

El campus, denominado Centro de Estudios Superiores Alma Mater, ha supuesto una inversión inicial de 20 millones de euros y la creación de 200 puestos de trabajo. A partir del próximo septiembre, comenzará a impartir cinco grados de alta demanda: Fisioterapia, Psicología, Enfermería, Nutrición Humana y Dietética y Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Este proyecto se presenta como un polo de atracción de talento y un motor de riqueza para el Corredor del Henares.

El acto de inauguración, al que han asistido más de 400 personas, ha contado con la visita a las instalaciones. Isabel Díaz Ayuso ha sido la encargada de cortar la cinta inaugural, tras lo cual monseñor Antonio Prieto, obispo de Alcalá de Henares, ha bendecido el campus. Las autoridades han recorrido los modernos laboratorios, aulas de simulación, la capilla y otras dependencias del centro. El evento ha finalizado con la entrega de un belén murciano a la presidenta y una equipación cde la UCAM por parte de deportistas olímpicos como Saúl Craviotto, Carolina Marín, David Cal y Lydia Valentín.