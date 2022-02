Antonio Fernández, regenta el único restaurante de San Lorenzo de Tormes

Desde el primer minuto. Su historia con San Lorenzo es muy larga, pero nos la ha resumido así: "Nací en Madrid y, en un día, decidí dejar el trabajo aunque ya lo tenía pensado. Estaba cansado de la capital y me vine por aquí por Gredos. Me marcho yo solo y no me arrepiento en absoluto. Vivir aquí tiene sus cosas buenas y sus cosas malas.

¿Qué opina él y los vecinos que acuden a su restaurante sobre la 'España Vaciada'? "Lo dan por perdido. Ellos saben que es casi imposible. Hablamos de dinero, rentabilidad... muchas cosas. Si quieren que esta España se repueble deberían crear un plan de Estado, si no...es tontería. Es volver siempre a lo mismo. La verdad es que... ¿quién quiere trabajar en el campo? Ya viene de hace muchos años este problema, está enquistado y es de difícil solución". Además, añadía que "al final tiras la toalla y el pueblo está cansado. Nuestra vida sigue igual. Lo que queremos es que todos los políticos remen en una misma dirección pero qué va, hay muchos intereses. Es complicado.

Antonio incidía también en la dificultad que tienen en el pueblo para conectarse y llamar por teléfono. Una problemática que ya nos trasladaba la alcaldesa de este municipio. "La gente tiene que estar comunicada en todos los sitios. Aquí hay zonas que no hay cobertura".