"Terminó con lágrimas por el sufrimiento de María": Los mensajes de Jesús a su madre desde la Cruz

Una madre sufriendo junto a un hijo que muere; un hijo sufriendo porque sabe que muere y no quiere dejar sola a su madre. No es una situación novedosa. Por desgracia pasa con cierta frecuencia; con más frecuencia en algunas partes del mundo. Sin embargo, a nosotros nos debería llamar la atención que el hijo sea Dios y un Dios preocupado. Un Dios preocupado por su madre no es algo que se vea todos los días; pero es que este Dios, nuestro Dios, es bastante raro. Este Dios nació no en un belén, como dicen algunos niños ahora, sino en Belén -la Casa del Pan-; nació como cualquier niño al que su madre alimentó y no era como los demás niños.

Escucha 'Susurros de muerte y resurrección', uno de los tres bookcasts originales de COPE con el que te invitamos a vivir esta Semana Santa.

'Susurros' tres bookcasts originales de COPE para vivir la Pasión en Semana Santa

La serie de 'Susurros' supone una reflexión sincera y desgarrada para acompañar la lectura de la Pasión y meditar con ella, que ofrece sutiles pinceladas de esperanza en medio del dolor y la humillación de la cruz. Descúbrela en una Semana Santa con los mejores sonidos de COPE.

Susurros de muerte y resurrección

Las cosas importantes se dicen en voz baja, susurrando, hasta llegar a lo esencial. Así lo hace Cristina Inogés en 'Susurros' el primero de los bookcasts originales de COPE que sigue el camino de Jesús hasta la cruz para adentrarnos en sus sentimientos antes de morir: fracaso, abandono, amistad, sed, anhelo de un abrazo y la presencia luminosa de la madre.

Esta obra supone el inicio de la serie 'Susurros' que se completa con las meditaciones sobre Judas en torno a la traición y la compasión publicadas en Susurros de angustia y amor y las meditaciones sobre el mundo interior de María Magdalena en Susurros de pasión y ternura. Todas ellas las puedes escuchar ya en formato bookcast, siendo una producción original de COPE.

Susurros de angustia y amor

Siempre vemos a Judas como el «traidor» o el «maldito» pero, a pesar de sus errores y contradicciones, Dios nunca lo abandonó. Cristina Inogés realiza en este bookcast una profunda y honesta meditación sobre Judas para, en torno a la desesperanza que destila la traición, encontrar señales de la caridad, la compasión y el perdón necesarios para la salvación.

Susurros de pasión y ternura

Cristina Inogés da voz en esta nueva entrega de la serie 'Susurros' a una figura relevante que aparece doce veces en el Nuevo Testamento: María Magdalena, discípula y amiga de Jesús. Sus meditaciones, escritas con sensibilidad y lucidez, nos hacen partícipes del mundo interior de esta mujer, protagonista de la única aparición individual de Cristo Resucitado y a la que el propio Cristo encomendó proclamar la Resurrección. Una obra en la que se palpa el poder transformador del amor y la amistad de Jesús, el Señor.

Esta obra completa la serie 'Susurros', después de las meditaciones sobre Jesús en la Pasión (Susurros de muerte y resurrección) y Judas en torno a la traición y la compasión (Susurros de angustia y amor).

Los sonidos de la Semana Santa en COPE

Decía Machado que el corazón está donde ha nacido, no a la vida sino al amor. En Sevilla ha estado siempre el corazón de Carlos Herrera. Herrera ama a Sevilla en cada esquina, en cada copla, en cada vela rizada, en cada frase de una taberna, en cada silencio de un compás, en cada paso. Y lo vuelve a demostrar con este inolvidable pregón de la Semana Santa de 2001 ante un abarrotado Teatro de La Maestranza.

En Sevilla la muerte no es más que una obra de arte. El dolor a hombros por ejemplo un Martes Santo. El dolor en marcha. En las manos azucenas, en sus ojos un desastre presentido, en los labios amapolas, en el talle un clamor de músicas y un arrebato de cornetas y tambores cruzando los jardines. En 2021 y coincidiendo con su centenario, Carlos Herrera pregona la fundación de su hermandad. La de la Virgen de la Candelaria.

Por su parte, monseñor José María Avendaño nos trae un serial de hasta siete episodios donde podrás profundizar en algunos de los aspectos más importantes de la Semana Santa. Y es que en Meditaciones de Semana Santa, que es como se llama el formato, el obispo auxiliar de Getafe explicará con la pausa y profundidad que merecen estos días algunos puntos clave en los que el oyente podrá profundizar en su fe.