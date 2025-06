Nico Paz no disputará el Mundial de Clubes con el Real Madrid

El Real Madrid no fichará a Nico Paz para que esté en el Mundial de Clubes y, después de su disputa, estudiará si lo hace o no. Miguel Ángel Díaz informó en El Partidazo de COPE que el club merengue se había planteado pagar los 8 millones por el centrocampista del Como para reforzar al equipo en el Mundial de Clubes, pero finalmente no lo hará y, tras el torneo, estudiará si le ficha para ser uno más en la plantilla de Xabi Alonso.

"Se viene hablando mucho de este futbolista que se marchó al Como de Fàbregas la pasada temporada. El Madrid recaudó 6 millones de euros y se guardó una opción de compra al término de cada una de las temporadas, hasta 2028.Pues la decisión que se ha tomado es que Nico Paz no va a disputar el Mundial de Clubes con el Real Madrid. Será después de este torneo, cuando se evalúe la situación, va a ser una decisión conjunta porque ni el jugador ni el Madrid pretenden que se estanque deportivamente, ha sido una muy buena temporada para él y, antes de que acabe el mercado, el Madrid decidirá si le recompra para quedarse en la plantilla o si continúa un año más en el Como y al año que viene se tomaría una decisión nuevamente sobre su futuro".