Segundo susurro. Lo sabía

Cristina Inogés comparte con el oyente su sensación de que nuestra Última Cena poco tiene que ver con la fiesta de la Pascua que celebró Jesús. Su pregunta sobre si entendimos qué había hecho sigue en el aire. No hay consignas, no hay órdenes, no hay diseño de celebración, por no dejar no dejó ni modelo de Iglesia… Solo consejos y libertad de acción y movimiento. Para la autora, hoy ya no traicionamos a Dios en su Hijo Jesús, sino que lo hacemos en todos aquellos ante quienes no nos inclinamos amorosamente para lavarles los pies. Accede a contenidos adicionales en: cope.es/susurros