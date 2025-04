El truco de una farmacéutica madrileña si te cuesta dormir y te despiertas en mitad de la noche: "En la lengua"

Dormir bien es fundamental para la salud física y mental, pero para muchas personas conciliar el sueño o volver a dormirse tras despertarse en mitad de la noche puede convertirse en un auténtico reto. Los problemas de insomnio afectan a una parte considerable de la población, lo que ha llevado a la búsqueda de diferentes soluciones para mejorar la calidad del descanso.

Ante este problema, una farmacéutica madrileña ha compartido en TikTok un consejo que está llamando la atención de muchos usuarios: usar melatonina en spray y aplicarla debajo de la lengua. Su método ha despertado el interés de miles de personas que buscan una solución rápida y eficaz para esas noches en las que conciliar el sueño se vuelve complicado.

Un truco eficaz

En su vídeo, la profesional explica que, si una persona se despierta de madrugada y le cuesta volver a dormirse, la solución podría estar en tener un frasco de melatonina en spray en la mesita de noche. "Si te sueles despertar en mitad de la noche y te cuesta mucho volver a dormirte, tienes que probar esta melatonina en spray. Un truco es tenerla a mano y, cuando te despiertes, aplicarte dos pulsaciones debajo de la lengua", recomienda.

El motivo por el cual este método es tan eficaz tiene que ver con la forma en la que el cuerpo absorbe la melatonina. Según explica la farmacéutica, este suplemento se absorbe directamente en el torrente sanguíneo a través de la mucosa sublingual, sin necesidad de pasar por el sistema digestivo. "No tiene que absorberse vía estómago, ya que va directamente al cerebro, que es donde tiene que hacer su función", añade.

Además de su rápida absorción, la melatonina en spray puede ser una opción interesante para aquellas personas que no toleran bien los comprimidos o cápsulas. También resulta más cómoda de administrar en la oscuridad de la noche, evitando tener que levantarse a buscar agua o encender luces que puedan interrumpir aún más el descanso.

Efectos y posibles inconvenientes

El uso de suplementos de melatonina se ha popularizado en los últimos años como un remedio para mejorar la calidad del sueño, especialmente en personas con problemas de insomnio o en situaciones de desajuste horario, como el jet lag. Su capacidad para regular los ritmos circadianos la convierte en una opción útil en ciertos casos, aunque su uso debe hacerse con responsabilidad y conocimiento de sus posibles efectos.

En los comentarios del vídeo de TikTok, algunos usuarios han expresado sus dudas y experiencias con este suplemento. Una persona señaló: "La he utilizado y no me hace nada ". La farmacéutica respondió aconsejando "tomar melatonina u otro suplemento para dormir e ir bajando la dosis del lorazepam muuuuy poco a poco" .

Aunque la melatonina es generalmente bien tolerada, algunos estudios indican que puede causar efectos secundarios como somnolencia diurna, alteraciones gastrointestinales, mareos o, como mencionaba la usuaria, sueños vívidos o pesadillas. Por ello, es fundamental utilizarla en las dosis recomendadas y no prolongar su uso sin supervisión médica.

Para aquellos que busquen otras opciones, los expertos también recomiendan mantener una buena higiene del sueño. Esto incluye evitar las pantallas al menos una hora antes de dormir, cenar ligero, mantener un horario regular de sueño y establecer una rutina nocturna relajante. Técnicas como la meditación, el control de la respiración y el uso de infusiones naturales también pueden ser de ayuda.

En cualquier caso, antes de tomar suplementos para el sueño, es recomendable consultar con un médico o farmacéutico, especialmente si se padecen otras afecciones o se está bajo tratamiento con medicamentos que puedan interferir con la melatonina.