La nutricionista Boticaria García señala cuál es el mejor momento del día para tomar café: "La hora fetén"

España es un país muy cafetero. De los más de 49 millones de habitantes en nuestro país, aproximadamente el 63% de los ciudadanos mayores de 15 años consume, al menos, una taza de café al día. Esto equivale a unos 22 millones de personas.

Un hábito que no solo responde a su intenso y particular sabor, sino también a esa necesidad de buscar y encontrar la energía rápida. De hecho, en torno al 75% de los consumidores asegura que lo toman para sentirse más activos.

Ya no es solo eso, es también el nexo de unión entre muchas personas. Muchos disfrutan de tomarlo en compañía de amigos, familiares o incluso compañeros de trabajo, convirtiéndose así en la excusa perfecta para compartir buenos momentos.

Ya sea para iniciar la jornada, durante una pausa laboral o en una reunión social, el café se ha convertido en un elemento indispensable en la vida de muchos españoles. Sin embargo, la ciencia asegura que hay una hora concreta que hace que el café tenga más efecto y, por lo tanto, la convierte en la hora perfecta para tomarlo.

¿A qué hora es mejor tomar el café?

Lo explicó hace unos días la doctora en Farmacia y nutricionista Boticaria García, quien ha ganado especial repercusión a través de sus redes sociales y sus apariciones en distintos medios de comunicación. En esta ocasión lo hizo en el programa Zapeando, en LaSexta, y ese momento en particular lo compartió en sus redes sociales. Así respondió a la pregunta que cada vez más personas se hacen: ¿cuál es la mejor hora para tomar café?

Una cuestión a la que ella respondió de inmediato: "Hay estudios para esto y se sugiere que hay más estudios para esto, tenemos la ventana de oportunidad a media mañana", apuntó

De 09:30 a 11:30 de la mañana, aseguró, "es la hora fetén". ¿Por qué? Según Boticaria García "aquí el cortisol empieza a bajar y la cafeína, justo cuando baja, te da un chute más efectivo".

"Se potencian los efectos del café sin interferir con el ritmo natural del cuerpo", concluyó.

Las tazas de café que debes tomar al día para reducir el riesgo de cáncer de cabeza y cuello

El cáncer de cabeza y cuello es uno de los más diagnosticados a nivel mundial. Y partiendo de ahí, un estudio realizado por el Consorcio Internacional de Epidemiología del Cáncer de Cabeza y Cuello publicado en la revista 'Cáncer', consumir cierta cantidad de tazas con café con cafeína diarias está asociado con un 17% menos de riesgo de cáncer de cabeza y cuello.

Si bien son resultados que todavía necesitan estudiarse y no terminan de ser concluyentes, son noticias esperanzadoras. Hace unas semanas, estuvo en 'Herrera en COPE' Josep María Borràs, director del Plan Catalán de Oncología, donde consideró que "es un estudio bastante claro en el sentido de que confirma que el café puede tener un rol preventivo, siempre y cuando se beba una cantidad de café razonable, que el estudio fija en cuatro tazas".

Estas tazas tenemos que entenderlas como la medida estándar de un café, "un expreso", aseguró el director del Plan Catalán de Oncología. No obstante, recordó la importancia de evitar también el tabaco y el alcohol, otros dos principales factores de riesgo de estos tipos de cáncer.

"No hay que perder esta perspectiva de que a pesar de que beber café o tomar café puede ayudar a prevenir algo, lo más importante es que ayuda a prevenir en gente que no fuma y que no bebe una cantidad de alcohol que va más allá de una copa de alcohol al día", aclaró Borràs.