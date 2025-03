Una nutricionista señala el alimento que refuerza tu sistema inmune y reduce el envejecimiento: "Le va a interesar a la gente"

El envejecimiento está muy relacionado con el deterioro del sistema inmune, así como también lo está al revés. El cuerpo humano es una máquina perfecta donde cuando todo funciona, el estado de salud es pleno. No ocurre cuando es al revés, como es evidente.

El envejecimiento prematuro está estrechamente relacionado con el deterioro del sistema inmune. A medida que pasa el tiempo, el sistema inmunológico deja de ser tan efectivo.

Esto no solo aumenta la vulnerabilidad ante posibles infecciones y enfermedades, sino que también acelera el daño celular, favoreciendo la aparición temprana de signos de envejecimiento, como inflamación crónica, pérdida de elasticidad en la piel y menor capacidad de regeneración, entre otros.

Alamy Stock Photo Imagen de archivo

Uno de los factores clave para retrasar este proceso es la alimentación. Mantener una dieta equilibrada y rica en nutrientes contribuye a fortalecer el sistema inmune y a reducir el impacto del estrés oxidativo, principal responsable del daño celular. Además, una nutrición adecuada ayuda a regular la inflamación y a mejorar la función de los órganos, promoviendo un envejecimiento más saludable.

En combinación con otros hábitos como el ejercicio y el descanso adecuado, una alimentación equilibrada es fundamental para mantener la vitalidad del organismo y prevenir el envejecimiento prematuro. Y dentro de esa dieta equilibrada, existen una serie de alimentos que pueden ayudar, todavía más, a proteger y reforzar nuestro sistema inmune, así como retrasar el envejecimiento.

el alimento que refuerza tu sistema inmune y reduce el envejecimiento

Hace unos días, en 'Herrera en COPE', la nutricionista Sandra Moñino explicó que el sistema inmune puede potenciarse a través "de los alimentos" que ingerimos.

"Igual que cuando comemos insano, y chocolate, y alcohol... al final nos pegamos un atracón y nos encontramos mal", aseguró la nutricionista. Algo que no ocurre cuando comemos "bien y saludable", ya que esto va a conseguir "el efecto contrario".

"Nos vamos a encontrar con mucha más energía, con mucha más felicidad para afrontar el día. Entonces eso lo podemos hacer potenciando, por ejemplo, nuestro sistema inmunitario, que al final también tiene mucho que ver ahí", señaló.

Y para eso debemos incluir en nuestra dieta una vitamina esencial para potenciar ese sistema inmune. Hablamos de la vitamina C, que contiene, por ejemplo, la naranja.

Alamy Stock Photo Imagen de archivo

No obstante, no es el único alimento rico en esta vitamina C. "El pimiento tiene mucha vitamina C también, que eso no lo conoce mucha gente. Luego, por ejemplo, los frutos rojos, como las fresas, los arándanos, las frambuesas, el kiwi... O sea, son frutas que contienen muchísima vitamina C, y la vitamina C también actúa como un antioxidante", explicó Moñino.

Y esto último es algo que "le va a interesar mucho a la gente", ya que los antioxidantes hacen que las células no se mueran, evitan esa muerte celular. En pocas palabras, los alimentos en vitamina C reducen el envejecimiento.

Estos son los síntomas que evidencian que puedes estar sufriendo inflamación crónica

Muchas personas padecen, a día de hoy, inflamación crónica, pero no lo saben. En primera instancia puedes pensar que estamos ante una barriga hinchada o gases ocasionales. Sin embargo, la sintomatología va algo más allá y esto puede derivar en un problema silencioso que afecte a tu salud a largo plazo. La inflamación crónica puede pasar desapercibida durante años.

Moñino aseguró que "la gran mayoría de la población está inflamada y no lo sabe". Aseguró que más allá de estos dos síntomas que hemos mencionado anteriormente, o "esa diarrea o estreñimiento que siempre relacionamos con la inflamación", puede haber otros tantos que evidencien que puedes estar sufriendo esta patología.

Desde un dolor constante de cabeza, a estar sin energías por las mañanas o presentar alteraciones en la piel. "Todo eso también son signos y síntomas de una inflamación crónica", apuntó. También es posible que presentes un aumento o pérdida de peso inexplicable, episodios de irritabilidad o vómitos, entre otros.

"La gran mayoría de la población, por la alimentación que llevamos hoy en día y el estilo de vida estresante y sedentario, sufrimos inflamación crónica y no lo sabemos", agregó Moñino.