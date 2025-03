Una mujer de Madrid va a la farmacia y lo que pide deja al farmacéutico completamente en blanco: "La realidad supera a la ficción"

Las farmacias son un nido de anécdotas. Los farmacéuticos son una pieza fundamental para que el mundo de la medicina funcione. Al final ellos son el nexo de unión, los responsables de facilitar y dispensar los medicamentos a todos los usuarios.

Un trabajo, sin embargo, que no deja de ser cara al público. Esto significa que casi siempre deben lidiar con todo tipo de clientes. Algunos agradables, otros no tanto... pero lo que es seguro es que han vivido todo tipo de experiencias.

Luego, a largo plazo, muchos de ellos aprovechan para dar a conocer estas experiencias en sus redes sociales y hacer que los usuarios puedan echarse, al menos, alguna que otra risa. Una de esas personas es el farmacéutico Álvaro Fernández, quien se encarga de dar a conocer muchas de estas situaciones a través de su perfil de TikTok.

"La realidad supera a la ficción"

Álvaro Fernández, un farmacéutico que se ha hecho viral en redes sociales como TikTok bajo su usuario @farmaceuticofernandez y que utiliza como herramienta para divulgar sobre fármacos y dar sencillas pinceladas sobre datos de medicina. Sin embargo, siempre lo hace con humor, así como también comparte sus curiosas anécdotas.

En esta ocasión, su sorpresa llegó un día cualquiera, mientras trabajaba, y entró una clienta. En el vídeo, el farmacéutico explica que la mujer "está por la farmacia revoloteando y me dice: "Oye, ¿cuándo vais a reponer el probador número dos". De uno de estos maquillajes que vendemos nosotros", explica. Agrega que miró el expositor y al ver que no estaba, pensó que los habían vuelto a robar.

"Y le digo: "Disculpe señora, de verdad que lo debí de reponer antes de ayer. La próxima vez que venga seguro que lo vuelvo a tener y lo puede probar", continúa.

Sin embargo, la historia aquí da un giro de 180 grados, porque la respuesta de la mujer no fue, ni de lejos, lo que esperaba: "Antes de ayer no, qué va. Hace dos meses que no está. ¿No te estoy diciendo que se me ha acabado ya?", fue lo que le respondió.

Después de esta contestación, él, "medio de broma", le dijo: "Pero a ver, señora, ¿es que es usted la que se los está llevando?", preguntó. Ella respondió afirmativamente.

"Pero es que esos son para probar, no se los puede llevar", fue lo que le dijo él. "¿Pero qué mas da? Si están empezados ya", agregó ella.

Una historia que acumula más de 780 comentarios y se hizo viral. Tuvo todo tipo de respuestas, pero la mayor parte de ellas no daban crédito a lo que acababan de ver. "Hay que ver, y encima lo dice con toda la cara", escribe una seguidora.

"Una vez más, la realidad supera a la ficción", contesta otra. "Qué morro, y encima te pregunta por él. Ya ni disimula", critica otro seguidor, entre otros cientos comentarios que siguen esta línea argumental.

Las anécdotas del farmacéutico álvaro fernández

Esta es otra de las anécdotas de este joven farmacéutico madrileño y fue a manos de un cliente, que le dejó sorprendido a ver lo que llevaba consigo. "Yo debo trabajar en la farmacia más rara del mundo, porque yo creo que no es normal que pasen estas cosas", comenta en un vídeo publicado en sus redes sociales.

"Ayer entró un tío con un pájaro, un pájaro en el hombro. Llevaba un pájaro apoyado en el hombro. Un pájaro. Que dices tú "qué exagerado el farmacéutico, un pájaro, un pajarito, no es para tanto". Claro, porque tú estás pensando en un periquito o en un canario, pero no, el tío llevaba un águila. Un águila", asegura anonadado.

De hecho, fue tanta la sorpresa que no podía dejar de repetirlo: "Un águila, en el hombro. Apoyada. Que dices tú "echa aquí esto a volar y la que te ha liado el pollito, te la lía de altos vuelos. No sé, ¿estas cosas os pasan a los demás?", se pregunta.