DIRECTO GP ESPAÑA | Piastri se mantiene primero y Norris vuelve a ser segundo

VUELTA 19 | Va Verstappen como un avión recuperando posiciones. Ha pasado sin ninguna dificultad a los dos Mercedes de Russell y Antonelli y vuelve a la tercera plaza. Alonso ha adelantado a Sainz y Colapinto, aunque sigue 17º.

VUELTA 17 | No habrá sanción para Alonso, que ahora mismo es último en pista tras una parada no muy buena. Sigue entrando en boxes los coches, aunque de los de arriba solo lo ha hecho Verstappen.

F1 Salida de pista de Fernando Alonso en un error poco usual en el asturiano.

VUELTA 15 | Van a investigar a Alonso por incorporarse de manera peligrosa a la pista tras su salida. La verdad es que ha llenado de piedrecitas parte de una de las curvas.

VUELTA 13 | Precioso interior de Norris a Piastri en una de las rectas. Ha tenido que tirar de la potencia del McLaren. Pinta la cosa en naranja en Montmeló. Ha tenido una salida de pista Fernando Alonso, excursión por toda la grava del asturiano.

VUELTA 12 | Pegado Norris a Verstappen en busca de un nuevo doblete de McLaren, pero no se lo va a poner nada fácil el cuádruple campeón del mundo al británico.

VUELTA 10 | Le están cambiando el morro a Sainz que tenía problemas en el Williams. Por fin deja pasar Hamilton a Leclerc.

F1 Lewis Hamilton permite adelantar a su compañero Leclerc.

VUELTA 9 | No consigue pasar Leclerc a Hamilton y ponerse cuarto. Entran Bearman y Tsunoda a cambiar neumáticos.

VUELTA 7 | Ha pasado Sainz a Colapinto. Ha tenido que entrar su compañero Albon a cambiar el morro. Preciosa lucha entre los Ferrari de Leclerc y Hamilton.

VUELTA 6 | Ya se le ha ido Piastri a Verstappen. 3 segundos le mete el australiano al neerlandés. Investigan a Hulkenberg por un incidente con Albon.

VUELTA 2 | Se intercambian adelantamientos Hulkenberg y Alonso con el alemán llevándose el gato al agua y colocándose décimo y en plaza de puntos. Tira Piastri al máximo, pero Verstappen no le está dejando marcharse.

F1 Alonso y Hulkenberg se han intercambiado varios adelantamientos.

VUELTA 1 | Buena salida de Piastri que aguanta la primera plaza. Peor le ha ido a Norris al que ha pasado Verstappen en la primera curva. Se ha ido por la escapatoria Antonelli, pero no le ha costado puestos. Adelantamiento también de Leclerc a Russell para ponerse cuarto. Alonso y Sainz mantienen posiciones en una salida sin incidentes.

Sale desde la pole Oscar Piastri, el líder del Mundial, por delante de su compañero Lando Norris, al que tiene a solo tres puntos en el campeonato. Verstappen arrancará tercero y cuarto lo hará Russell. Los españoles no tendrán sencillo puntuar. Alonso es décimo en parrilla, pero no tiene un gran ritmo. Carlos Sainz partirá decimoséptimo. No participará Stroll, el compañero en Aston Martin del asturiano, por una lesión en la mano, así que habrá solo 19 coches en la carrera.

F1 Parrilla de salida del Gran Premio de España de Fórmula 1.

Todo listo en Montmeló para la disputa del Gran Premio de España de Fórmula 1, el último que se va a disputar con esta denominación en el mítico circuito de Barcelona. Luce un precioso sol en la Ciudad Condal en una prueba que es la novena del Mundial 2025 y en la que los pilotos deberán dar 66 vueltas a los algo más de 4'5 kilómetros del trazado. La temperatura en pista es de casi 50 grados y alguno irá, incluso, a tres paradas.