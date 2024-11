Farmacéutico Fernández alerta sobre lo que puede pasarte si tomas ibuprofeno o paracetamol cada 4 horas: "Lesión"

Uno de los asuntos críticos los días después de la DANA fue el suministro de medicamentos. Así, la gran preocupación fue la pérdida de custodia de los medicamentos por parte de los farmacéuticos.

Pero es que resulta que casi 4 de 10 españoles se automedica y, cuando entra a una farmacia, tiene claro qué necesita. Álvaro se crio en la farmacia de su madre y ha trabajado en Italia, Inglaterra y España. Su nombre en redes sociales es 'Farmacéutico Fernández' y miles de seguidores ven sus vídeos a través de diversas plataformas.

Sobre esa automedicación a lo que hacíamos referencia, dice Fernández que "no te cuentan lo que les pasa, directamente me piden el paracetamol".

Explica el experto, por otro lado, que "no todos los antibióticos hay que tomarlos cada 8 horas, pero el proceso infeccioso para solucionar ese problema, muchas veces, los síntomas desaparecen antes que tú hayas conseguido que esas bacterias se eliminen por completo".

Digamos que, con las primeras dosis, "eres capaz de eliminar el 80% de las bacterias. Cuando la carga bacteriana baja, pues los síntomas te desaparecen, pero no significa que hayas conseguido eliminar la infección por completo".

Ese 20% es fuerte y "en cuanto te lo dejas de tomar, esas bacterias se empiezan a reproducir de nuevo y, cuando vuelvan los síntomas, son bacterias resistentes".

Hay ibuprofenos, recuerda el farmacéutico, que "se pueden comprar sin receta. En dosis de 400". Pero entonces, ¿qué sentido tiene que haya ibuprofenos de 600 que sí necesiten receta? Indica que eso depende de la Seguridad Social "y todos los fármacos que están financiados necesitas una receta para comprarlos".

Álvaro Fernández se toma un ibuprofeno si le duelen los músculos. Por ejemplo, si se ha dado un golpe entrenando. Para el dolor de cabeza, depende. "Porque el dolor de cabeza es un cajón de sastre y hay muchos tipos. No es lo mismo una cefalea y una migraña. Según qué caso es más apropiado una cosa u otra", explica.

Pero si hay casos, cuando tienes fiebre, que se receta paracetamol e ibuprofeno alternado. El motivo es el siguiente: "los dos tienen efecto antipirético, que baja la fiebre. En el caso del paracetamol es mayor. La diferencia principal entre ambos es que el ibuprofeno tiene efecto antiinflamatorio y el paracetamol, no".

¿Por qué nos automedicamos tanto? Reflexiona sobre ello. Asegura que "estamos acostumbrados a que no pasa nada. Y nos acordamos de los efectos secundarios. Yo he tenido que explicarle a pacientes que tomarse un paracetamol preventivo es bastante importante".

Si tomamos paracetamol o ibuprofeno cada 4 horas, advierte, "el paracetamol puede producir problemas hepáticos, producir una lesión en el hígado. Lo mismo sucede con el ibuprofeno y los riñones".

Los fármacos que se venden en España, tranquiliza, "tienen un perfil de seguridad siempre. Si no, ya no estaría autorizada su venta".

¿Qué opina Fernández de la homeopatía? Él no cree mucho en su eficacia. No se ha conseguido demostrar científicamente "y todo lo que tiene que ver con la salud, hasta que no haya prueba de que es eficaz, hay que decir que no lo es".

Respecto al que hacer si un medicamento está caducado, concluye indicando que "hay que llevarlo al punto SIGRE de tu farmacia y se gestiona para eliminarlo de la forma más eficaz posible". Porque si te tomas un fármaco caducado, explica, "es muy raro que se convierta en peligroso, pero ve reducida su eficacia".