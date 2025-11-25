Toni Freixa manda un mensaje a Florentino por el 'Caso Negreira': "Quien dice que el Barcelona ganó por Negreira hace el ridículo; y hacer el ridículo es una opción para quien lo quiera"

Toni Freixa, exdirectivo del FC Barcelona, ha analizado un día más la actualidad del club azulgrana en el programa 'El Partidazo de COPE'. Freixa ha abordado la falta de respuesta de Joan Laporta a las recientes declaraciones de Florentino Pérez en la Asamblea de Socios, afirmando que el presidente azulgrana "es un presidente bastante espontáneo" y ya hablará si lo considera necesario.

Una relación completamente rota

Preguntado por la relación entre ambos clubes, Freixa ha sido tajante al asegurar que no los considera "clubs amigos". Achaca esta ruptura a la actitud que tiene el Real Madrid en el 'caso Negreira', denunciando que está "presentando escritos constantemente en el juzgado" y presionando a LaLiga y la Federación. "Si de mí dependiera, se hubieran roto hace tiempo", ha sentenciado.

Defensa de una época histórica

Freixa también ha defendido con vehemencia la legitimidad de los títulos del Barça durante su etapa más gloriosa. Sostiene que el equipo "ganaba títulos porque tenía el mejor equipo que había en el mundo futbolístico, con el mejor jugador del mundo, que era Leo Messi, y la base de la selección española". Ha calificado los éxitos en el Bernabéu como "meneos épicos", concluyendo que "si resulta que cuando íbamos allí metíamos tantos, era porNegreira, el que lo dice hace el ridículo".

Sobre la aparente "buena sintonía" entre Laporta y Javier Tebas, Freixa ha comentado que, aunque el club debe llevarse bien con las instituciones, no se debe mostrar indulgencia. "A mí que el señor Tebas se salte la normativa en perjuicio de mi club, pues particularmente no me parece que deba merecer ningún tipo de indulgencia", ha señalado, recordando el expediente abierto por el TAD.

El futuro en las urnas

En clave electoral, ha confirmado que "habrá más candidatos a las elecciones" además de Víctor Font y Joan Laporta, pero ha descartado de forma rotunda su propia participación. "Yo las elecciones las voy a ver desde cuarta a quinta fila", ha asegurado, zanjando las especulaciones.

A día de hoy, Freixa afirma que entre los candidatos conocidos se decantaría por Laporta "sin discusión", aunque espera que Font, a quien considera "una persona muy preparada y muy inteligente", presente su proyecto. Sin embargo, ha concluido que el barcelonismo ahora mismo está centrado en lo deportivo: el próximo partido "en Londres", en "recortar puntos al Madrid en LaLiga" y en la vuelta al Camp Nou.