La grasa saludable que mucha gente piensa que no lo es y que está en tu nevera: perfecto para el desayuno

Desayunar bien es mucho más que tomarse un café rápido o una tostada con lo primero que se encuentre en la despensa. Cada mañana es una oportunidad para nutrir al cuerpo con alimentos que aporten energía real, saciedad y bienestar. Y si hay un momento del día clave para elegir bien lo que comemos, ese es, sin duda, el desayuno.

En la búsqueda constante de opciones saludables, muchos pasan por alto un ingrediente que ha sido demonizado durante años, pero que, en realidad, puede ser una auténtica joya nutricional: la mantequilla. Sí, la de toda la vida. Esa que probablemente tienes en tu nevera y que es una grasa saludable ideal para comenzar el día con buen pie.

Hay que saber elegir bien la mantequilla

los beneficios de la mantequilla

En un episodio del pódcast Con Jengibre y Limón, la nutricionista Sandra Moñino, quien ha ganado especial repercusión por su reto de 3 días de alimentación antiinflamatoria, sorprende junto a María Pérez Espín al reivindicar el uso de la mantequilla de calidad como parte de un desayuno saludable. “Otro tipo de grasa que también me gusta es la mantequilla, que mucha gente dirá, madre mía, ¿de hecho la mantequilla?”, comenta con humor, consciente de la mala fama que ha rodeado a este alimento durante décadas.

Pero Moñino no habla de cualquier mantequilla, sino de aquella que proviene directamente de los lácteos, sin aditivos ni mezclas. “Debe poner mantequilla en los ingredientes. Sí, ya está”, insiste, dejando claro que cuanto más sencillo y natural sea el producto, mejor.

La confusión entre mantequilla y margarina es común, y Sandra Moñino lo aclara de forma directa: “No es margarina, no es lo mismo. Claro, margarina no. La margarina es una grasa que no es saludable”. Mientras que la mantequilla se elabora a partir de la nata de la leche, la margarina suele estar compuesta por aceites refinados como el de girasol, palma o colza, ingredientes que no aportan los mismos beneficios y que, además, pueden tener efectos negativos en la salud cardiovascular si se consumen en exceso.

La margarina no es saludable, pero la mantequilla, si es de vaca o de cabra, sí" Sandra Moñino Nutricionista

LA MANTEQUILLA QUE DEBES DE COMPRAR

La experta recomienda optar por mantequilla de vaca, cabra u oveja, siendo estas últimas especialmente recomendables por su mejor digestibilidad para algunas personas. “Si no te sientan bien los lácteos de vaca, pues la mantequilla a lo mejor no es lo mejor que puedes tomar. Pues toma la de cabra o de oveja”, sugiere.

Es habitual comparar la mantequilla con el aceite de oliva virgen extra, uno de los pilares de la dieta mediterránea. ¿Puede una tostada con mantequilla competir con una con aceite? Según Moñino, sí. “Una tostada con mantequilla es igual de saludable que una tostada con aceite de oliva virgen extra”, afirma, siempre y cuando el organismo tolere bien los lácteos. Aquí, el criterio individual cobra importancia: lo que es bueno para uno puede no serlo para otro.

La tostada con mantequilla puede ser un buen desayuno

Para quienes no digieren bien los lácteos o simplemente buscan variar, existe una alternativa que ha ganado popularidad en los últimos años: el ghee, o mantequilla clarificada. “Si no la encuentras [la mantequilla de cabra u oveja], toma ghee, que es la mantequilla clarificada. Sí, además se ha puesto muy de moda, que es ghee”, explica Moñino. Este tipo de mantequilla, al eliminar los sólidos de la leche, es más digestiva y aguanta mejor las altas temperaturas, lo que la convierte en una opción muy versátil en la cocina.

La clave está en la calidad y en la cantidad. Una fina capa de mantequilla de cabra sobre una tostada de pan integral puede aportar saciedad y sabor sin caer en excesos. Puedes acompañarla con unas rodajas de plátano o con un poco de canela para darle un toque dulce y equilibrado. También puedes usar ghee para cocinar huevos revueltos o como base para una papilla de avena.

Alamy Stock Photo Tostadas con mantequilla y mermelada (imagen de archivo)

