Tito: "Normalmente, cocino yo y hago dos salsas, tengo un cuñado que decía la más picante era una tontería, se tuvo que tomar la segunda cerveza de golpe"

El programa La Tarde de COPE, con Pilar García Muñiz y Rosa Rosado, ha abordado uno de los grandes fenómenos de las reuniones familiares: el 'cuñadismo'. Año tras año, la figura del cuñado se convierte en protagonista de las cenas de Navidad o Nochebuena, ya sea por sus manías o sus comentarios. El espacio radiofónico ha querido conocer las historias de los oyentes con esta figura tan particular.

Una de las anécdotas más comentadas ha sido la de Tito, un oyente que ha conseguido 'librarse' de su cuñado gracias a la cocina. Según ha relatado, en las comidas familiares él es quien cocina y siempre prepara tres salsas: una suave, una picante y una extremadamente picante que reserva solo para él.

Un atrevimiento fallido

Su cuñado, en un alarde de valentía, no dudó en probar la salsa más fuerte. "Normalmente cocino yo y hago dos salsas, yo tengo un cuñado que probó la más picante y decía que era una tontería, se tuvo que tomar la segunda cerveza de golpe", ha explicado Tito en antena. El atrevimiento le costó caro, ya que, como ha añadido el oyente, su cuñado "entendió que solo era para mí" tras necesitar beberse otra cerveza de inmediato. Un ejemplo, como apuntaban las presentadoras, de que el cuñado "está en todas las salsas, nunca mejor dicho".

El origen de las disputas

Pero el picante no es el único motivo de disputa. La oyente Flori ha compartido que en su casa el foco de tensión es siempre el mismo: el trabajo. "Nos hemos propuesto varias veces no hablar de trabajo, pero siempre acaba saliendo", ha lamentado.

La situación deriva habitualmente en un cruce de opiniones que termina en reproches como "¿es que no lo ves? Siempre estás en desacuerdo conmigo". Ante esto, Flori ha reivindicado su postura: "Tener otra opinión que la tuya no es estar en desacuerdo. Yo simplemente tengo mi opinión, tú tienes la tuya".

Las historias de Tito y Flori reflejan el arquetipo del 'cuñado' presente en muchas familias, ya sea "el que habla mucho o el que habla poco", como resumía Flori. Un perfil que ha evolucionado con el tiempo, cuyo origen de la palabra 'cuñado' ha sido objeto de análisis. Esta figura también es una fuente inagotable de humor, como demuestra el popular chiste del Comandante Lara, aunque a veces las discusiones familiares pueden escalar a situaciones límite.