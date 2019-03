“El 27 de septiembre no ocurrió nada, el Govern y la ciudadanía se fueron de fin de semana”

En declaraciones al programa Converses de COPE Catalunya i Andorra, Antoni Bayona, ex letrado mayor del Parlament de Cataluña, ha afirmado que no acaba de entender “el posicionamiento de Torra” en referencia a las últimas declaraciones del President de la Generalitat que llamaba a no acatar la sentencia del Tribunal Supremo. Para Bayona “este nuevo conflicto con el Estado” no sería positivo para la sociedad catalana.

El todavía letrado considera que las intenciones del Parlament de Catalunya de revisar en comisión –a petición de JXCAT- la reforma del reglamento para habilitar la investidura a distancia de Puigdemont “no tendría suficiente consistencia jurídica”. Además, Bayona afirma que de “tirar adelante, pondrá al President del Parlament, Roger Torrent, contra las cuerdas, ya que el Tribunal Constitucional dejó claro que sin una investidura presencial del candidato ésta no podría efectuarse”.

Bayona vivió en el Parlament algunos de los momentos más tensos de su historia reciente. Primero el 6 y 7 de septiembre, fechas que recuerda como “los días de la infamia” y de los que añade: “No me hicieron caso porque tenían tomada la decisión de llevarlo (el proceso separatista) hacia la vía unilateral”. La segunda fecha marcada en su memoria fue el 27 de septiembre de 2017, cuando Puigdemont declaró la independencia. Para Bayona aquel día “no ocurrió nada”, y así lo demuestra la falta de publicación oficial en el Boletín: “si se estaba construyendo un estado deberían haber retirado la bandera española” o la ciudadanía habría hecho “una movilización que produjera un cambio real” y concluye: “el Govern y la ciudadanía se fueron de fin de semana”. Bayona habría convocado elecciones. Según su parecer, “fue un error no hacerlo”, ya que con las elecciones se habría evitado la aplicación del artículo 155.

El letrado llega a una conclusión sobre los días posteriores: “que varios dirigentes se quedaran en el extranjero me hizo pensar que tuvieran cierta información acerca de posibles detenciones y, evidentemente, una querella por delitos graves”. Bayona considera que “el hecho de que unos estuvieran fuera y otros aquí era perjudicial para los que se quedaron, por la prisión provisional” ante el posible riesgo de fuga.

Para Bayona la única explicación posible era que no se tomaran en serio las posibles condenas. “No se imaginaban que les acusarían de los delitos tan graves a los que se enfrentan. Habían dejado de cumplir los dictámenes del Tribunal Constitucional y sabían que podían acabar acusados de presuntos delitos de desobediencia”.

Antoni Bayona ha explicado que mientras era letrado mayor del Parlament, la falta de diálogo con el Govern era evidente. También lo fue con otros compañeros: “con los miembros de la Mesa dejó de existir el diálogo, ellos habían tomado sus decisiones y nosotros estábamos como invitados de piedra, solo podíamos hacer las advertencias oportunas”, ha relatado. Bayona asegura asimismo que aquellos días no solo le marcaron a nivel laboral, sinó también en lo personal: “Me ha pasado factura de dos maneras: como persona, ya que pienso que Cataluña puede tener una solución por la vía de la independencia y también me ha pasado factura con el círculo de amistades y con algunos trabajadores del Parlament”. Bayona asegura sentirse “decepcionado por la mala gestión con la que se ha llevado todo”, que ha provocado que las mismas experiencias que ha vivido él “las hayan vivido otras familias”.

En todo ese tiempo Bayona intentó respetar su neutralidad como funcionario del Parlament. “Ha de mantenerse una neutralidad mientras estás trabajando, ya que lo haces para todos los partidos” ha afirmado, pero considera que toda la plantilla tendría que haberla mantenido.

Antoni Bayona ha recopilado todas estas vivencias derivadas de su experiencia como letrado mayor del Parlamento de Cataluña en el libro No todo vale (Ediciones Península). Bayona ha concluido su intervención en el programa Converses de COPE Catalunya i Andorra lamentando la trayectoria del independentismo: “siguieron un mal camino, como ideología y como proyecto político, no deberían haber abandonado las vías de la perseverancia haciendo una estrategia más inteligente”.