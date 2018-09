Sánchez abre la puerta a adelantar elecciones y otras 4 noticias con las que empezar el viernes

1. Sánchez, dispuesto a convocar elecciones “si el independentismo prioriza el conflicto”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó este jueves que si los partidos independentistas priorizan "el conflicto a la cooperación la legislatura en España habrá terminado y habrá elecciones", pero que si dan prioridad a la colaboración para poder aprobar políticas podrá "aguantar hasta 2020", que es su objetivo.

GRAF4296. NUEVA YORK (ESPAÑA), 27/09/2018.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, junto al presidente y editor jefe de Reuters, Stephen Adler, interviene en un foro de la agencia de noticias, hoy en Nueva York. EFE/Ballesteros BALLESTEROS

Sánchez se expresó así durante una intervención en el Foro Reuters antes de intervenir ante la Asamblea General de Naciones Unidas, donde ha dicho que no es tiempo de "mensajes nacionales o excluyentes"

2. Pedro Duque no dimite: "Compramos la casa y alguien nos recomendó constituir una sociedad"

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, aseguró este jueves que no cometió ninguna ilegalidad en la compra de un chalé en Javea (Alicante), que no eludió ningún pago de impuestos y que seguirá al frente del Ministerio. Duque hizo estas declaraciones en una rueda de prensa en la sede del Ministerio, tras publicar OK Diario que compró una casa en Javea a través de una sociedad patrimonial para eludir el pago de impuestos.

El ministro ha afirmado que habló con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien le expresó su apoyo e insistió durante su comparecencia en que recurrió a la creación de una sociedad asesorado por un notario y otras personas. Además, especificó que se trataba de un recurso que "estaba promocionando" entonces el Gobierno y se dejaron aconsejar por los asesores dado que tanto él como su mujer -Consuelo Femenía, embajadora en Malta- viajaban mucho y querían dejar todo bien atado por sus hijos si les ocurría algo.

3. Valls presenta este viernes en 'Herrera en COPE' su candidatura a la alcaldía de Barcelona

Manuel Valls sigue con su puesta de largo y este viernes hará una parada en la Cadena COPE para ser entrevistado por Carlos Herrera a partir de las 9.00 horas, donde presentará su candidatura a la alcaldía de Barcelona que ha hecho oficial esta semana para las elecciones municipales de 2019.

Valls, que concurrirá a los comicios bajo una plataforma 'Barcelona capital europea', ha querido así desmarcarse de la marca Ciudadanos aunque ya ha anunciado que pedirá a Inés Arrimadas, líder de la formación naranja en Cataluña, que lo apoye en su carrera por ser alcalde de la Ciudad Condal.

4. El Gobierno aprueba este viernes el decreto-ley para regular los VTC

El Gobierno tiene previsto aprobar este viernes el real decreto-ley que regulará la actividad de los vehículos de alquiler con conductor (VTC), que intermedian plataformas como Cabify o Uber. Tras las reuniones celebradas desde finales de julio entre Fomento, las federaciones de taxistas y la patronal Unauto VTC, el Gobierno cree que esta nueva norma pondrá fin al conflicto entre estos dos sectores de la movilidad urbana en vehículos de hasta nueve plazas con conductor.

Taxi o VTC

Por medio de esta norma, el Estado facultará a las comunidades autónomas para que regulen la actividad de VTC en sus respectivos territorios, con una posible implantación de segundas licencias para respetar el ratio 1/30 (una licencia de VTC por cada 30 taxis), cuya proporción media es actualmente de 1/6 en España. En algunas ciudades, como Madrid o Barcelona, ese ratio se ha rebajado a 1/3 o incluso menos.

5. La UEFA introducirá el VAR en la Liga de Campeones 2019-20

El Comité ejecutivo de la UEFA acordó este jueves que introducirá el vídeoarbitraje en la Liga de Campeones 2019-20, a partir de agosto, cuando se disputen las eliminatorias previas.



Además, el VAR también estará operativo en la Supercopa de Europa 2019 y la UEFA planea extender su uso a la fase final de la Eurocopa 2020, la Europa League 2020-21 y la fase final de la Liga de Naciones 2021.