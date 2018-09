Sánchez, ante la ONU: No es tiempo de "mensajes nacionales o excluyentes"

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha reivindicado este jueves ante la Asamblea General de la ONU el valor del diálogo para construir consensos y ha defendido su política migratoria que incluye medidas como el auxilio de migrantes en alta mar y que considera un "imperativo moral".

Sánchez ha intervenido por vez primera ante la Asamblea General de Naciones Unidas en la apertura de su nuevo periodo de sesiones y ha hecho una cerrada defensa del multilateralismo. Para el jefe del ejecutivo, el mundo se enfrenta hoy a grandes desafíos globales y a los gobernantes se les piden hechos y lo que ha denominado "una auténtica agenda del cambio".

"Este tiempo no requiere de mensajes nacionales o excluyentes. Es el momento de forjar un nuevo liderazgo cooperativo desde la voluntad no solo de escuchar al otro, sino de entender el porqué de sus razones, de asumir con un profundo sentido de la empatía que nadie por sí solo tiene el monopolio de la verdad", ha añadido. Por ello, ha considerado necesario que haya liderazgos capaces de construir consensos y forjar acuerdos.

Sánchez ha dedicado un apartado especial al problema migratorio, ante el que ha instado a reconocer la situación que el drama de los refugiados provoca en los países receptores. Por ello ha pedido compromiso con esos estados y, "por encima de todo, justicia y reparto equitativo de esta responsabilidad en la que todos -dijo- tenemos la obligación de ayudar".

Sánchez ha explicado que España ha sufrido los embates de la crisis económica como pocos estados en Europa Occidental y, pese a ello, la inmensa mayoría de la sociedad jamás ha dado la espalda al drama migratorio. "Me siento orgulloso de ello. Me siento orgulloso de una sociedad que no se ha dejado radicalizar al calor de un discurso xenófobo y basado en la cultura del miedo al diferente", ha agregado.

El presidente del Gobierno ha considerado que quizás eso se deba al recuerdo de la historia de España, ya que fue un país de emigrantes y de refugiados. "Y por ello no vamos a escapar de nuestros compromisos internacionales. Si acogemos un barco a la deriva en el Mediterráneo con 630 seres humanos es tanto porque la legislación internacional lo exige como porque es un imperativo moral", explicó en referencia a la acogida de los migrantes del buque Aquarius.

Además, frente a la imagen de "países fortaleza, de narrativas excluyentes y xenófobas", ha contrapuesto "solidaridad, humanidad y respeto".

Sánchez ha dicho que ese desafío es bien conocido en España porque es un país de origen, tránsito, destino y retorno y, por ello, defiende una política migratoria cuyo objetivo último sea abordar las causas profundas de la migración, como la pobreza, la degradación ambiental o la ausencia de expectativas.

Tras pedir que se sitúe la dignidad del ser humano en el centro de la acción política, Pedro Sánchez ha garantizado el compromiso de España en la defensa de ese valor y ha llamado a hacer frente a problemas como la discriminación de las mujeres, la pobreza infantil o el cambio climático.

También ha apelado a avanzar en medidas para garantizar la seguridad y la lucha contra el terrorismo y ha señalado que hay pocos ámbitos como éste en el que la cooperación y el multilateralismo pueden dar mejores frutos. Sin embargo, al mismo tiempo ha calificado de imprescindible combatir el odio y la violencia en todos los foros y evitar que los jóvenes caigan presos del fanatismo y los discursos radicales y excluyentes.

Para Sánchez, la verdadera fuerza de la ONU no reside en los méritos pasados, sino en lo que puede conseguir para ganar el futuro. "Se trata -ha precisado- de convertir el cambio en un catalizador para alcanzar el desarrollo sostenible".

En esa línea, el presidente del Gobierno ha abogado por "reconquistar a la opinión pública" frente a su escepticismo ante la ONU y "ganar la batalla" al desafío del descrédito de la política.

Como es habitual en las intervenciones de los presidentes del Gobierno españoles ante la Asamblea General de la ONU, Sánchez ha hecho referencia a la situación en Gibraltar y en el Sahara. Respecto a la colonia británica, ha indicado que la posición de España es conocida y se alinea con la doctrina de Naciones Unidas.

Pero añadió que el "brexit" conlleva la salida del Gibraltar de la Unión Europea y desea que se aproveche esa circunstancia para que la nueva relación entre la UE y el Peñón, "y que ha de pasar inevitablemente por España", aporte prosperidad y beneficie a toda la región, tanto a los gibraltareños como al Campo de Gibraltar.

En relación con el Sahara ha afirmado que España desea contribuir a los esfuerzos de la ONU para alcanzar una solución "justa y duradera y mutuamente aceptable, que prevea la libre determinación del pueblo del Sahara Occidental en el marco de las disposiciones conformes a los principios y propósitos de la Carta de Naciones Unidas".

Sánchez ha concluido su intervención reiterando su defensa de un liderazgo cooperativo y utilizando para ello una cita del poeta León Felipe: "Lo que importa no es llegar solos y los primeros, sino llegar todos juntos y a tiempo".