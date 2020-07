Nuevo brote en Aragón, 272 nuevos contagios y dos fallecidos

La Dirección General de Salud Pública ha confirmado hoy 272 nuevos casos de coronavirus en Aragón con respecto a este miércoles, 115 de ellos asintomáticos, de los que 175 corresponden a la provincia de Zaragoza (166 a la capital), 90 a la de Huesca (4 a la capital) y 7 a la de Teruel, y ha notificado además dos fallecidos más esta semana.

Unos datos que ha explicado en rueda de prensa el director general de Salud Pública, Francis Falo, junto a la consejera de Sanidad, Sira Repollés, que ha apelado a la responsabilidad de los zaragozanos para pedirles que desde hoy no salgan de la ciudad ni de su zona de influencia ante el importante incremento de contagios de la covid-19y ha anunciado la incorporación de la ciudad oscense de Barbastro, donde se han contabilizado hoy 21 casos, a la fase 2 flexibilizada.

De este modo, según los datos disponibles hasta el momento y respecto a las zonas que están en fase 2 flexibilizada, 3 de los nuevos casos se corresponden con la comarca zaragozana de Bajo Aragón-Caspe y 66 con las comarcas oscenses de Bajo Cinca, Cinca Medio y La Litera. Todos los nuevos casos se están estudiando para establecer su vínculo con los casos ya conocidos, si este existe, y se procede según los protocolos establecidos, realizando un estudio de contactos e indicando medidas de aislamiento.

Según los datos, el número total de casos contabilizados en Aragón desde el inicio de la pandemia ascienden a 7.419, de los que 5.041 han sido dados de alta. En los hospitales aragoneses hay actualmente 71 camas en total ocupadas por pacientes afectados por coronavirus o por sospecha del mismo (6 en UCI y 65 en planta).

La Comunidad tiene 193 camas de UCI con respirador y 3.870 camas de hospitalización convencional lo que supone, teniendo en cuenta la ocupación de pacientes covid y también los ingresos de pacientes de otras patologías, una disponibilidad del 50 % de camas UCI y del 40 % en las de hospitalización convencional.

Sobre los nuevos casos notificados hoy, Falo ha destacado que en Barbastro, limítrofe con las zonas hortofrutícolas en fase 2 flexibilizada, hace unos días había un "goteo" pero ante los 21 contagios notificados hoy se ha decidido adoptar medidas, y ha añadido que aunque se establece relación con la actividad de recogida de fruta, la situación "no es la misma".

Como la tendencia no va a cambiar a corto plazo, se ha optado por ese llamamiento a que los zaragozanos no salgan de la ciudad si bien ha insistido en que, pese a estar en fase ascendente de una "nueva onda epidemiológica", las características son diferentes a la de marzo o abril: ahora ni un 5 % de los casos son en mayores de 65 años, son casi todos en edad laboral y jóvenes y se mantiene un porcentaje muy alto de poca sintomatología o asintomáticos, además de que en el 70 % de los casos se identifican los contactos.

Pero ha insistido en que "no es en absoluto comparable" la situación de ahora con la de abril y mayo, cuando solo se notificaban casos graves y hospitalizados y se detectaban un 20%, mientras que ahora la capacidad de detección es "muy alta", con más del 90 % de los que se están transmitiendo, y la realización de más de 2.000 test algunos días, según ha añadido la consejera, y con perfiles de afectados "muy diferentes".

Repollés ha concluido además que ni la gravedad de los casos ni el estrés del sistema sanitario es el que se vivió en abril o mayo y ello precisamente ha permitido que se tomen medidas más "flexibles", por el momento.