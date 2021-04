Miércoles, 28 de abril de 2021

CORONAVIRUS PANDEMIA -Madrid- El Consejo Interterritorial de Salud estudiará este miércoles algunas de las peticiones de los técnicos y de las comunidades autónomas sobre la aplicación de las segundas dosis de AstraZeneca a las personas ya vacunadas con este suero, y las restricciones necesarias para seguir controlando la pandemia.

(foto)(vídeo)(audio)(infografía)(vivo)

CORONAVIRUS UCI -Madrid- En solo un mes, el perfil de los pacientes que ingresa en las UCI ha cambiado, son más jóvenes porque los mayores están vacunados, a lo que se añade que las nuevas cepas de la covid tienen un curso más rápido: muchos acuden a la consulta por la mañana e ingresan a las pocas horas.

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 13306695 y otros)

ELECCIONES MADRID SEGURIDAD -Madrid- Cada día se denuncian en la Comunidad de Madrid cerca de 1.200 delitos y al año se cometen 60,2 infracciones por cada mil habitantes. En el mapa autonómico la región ocupa el puesto tercero con más delincuencia tras Baleares y Cataluña, pero si comparamos con Europa, la capital es la tercera gran ciudad con menos homicidios, solo superada por Viena y Lisboa. DERECHOS SOCIALES -Madrid- La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, comparece en el Congreso por vez primera vez desde que sustituyó en esta cartera a Pablo Iglesias para presentar las líneas generales de su departamento y sus proyectos prioritarios, entre ellos la próxima ley de diversidad familiar.

(foto)(vídeo)

FONDOS EUROPEOS -Madrid- La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, protagoniza este miércoles el cuarto de los foros que organizan EFE y la consultora KPMG sobre los fondos europeos, que en esta ocasión estará centrado en el reto de la transición energética. (foto) (vídeo)

TRÁFICO ANABOLIZANTES -Madrid- La Policía Nacional da a conocer la operación en la que ha dado un golpe al tráfico de sustancias anabolizantes y hormonas y ha logrado desmantelar el laboratorio clandestino más activo de Europa.

(foto)(vídeo)

COLZA ANIVERSARIO (CRÓNICA)-Madrid- Con solo tres años y medio, Ignacio Gómez pasó tres semanas ingresado en aislamiento y cuarenta años después sufre agarrotamiento en todas sus articulaciones, dolores de cabeza frecuentes y afectación en el hígado, entre otras secuelas. Es uno de los alrededor de 20.000 supervivientes del síndrome del aceite tóxico de colza, que piden "reconocimiento" y que no se olvide su tragedia. Por Marina de la Cruz

(foto) (vídeo)

INMIGRACIÓN CANARIAS -Santa Cruz de Tenerife- Nada más llegar a Lanzarote tras un duro viaje de cuatro días en patera, antes incluso de beber agua, tres jóvenes marroquíes corrieron a enterrar sus pasaportes en un descampado, en mitad de la nada, porque consideraron que así evitarían ser expulsados.

(foto)

FERNANDO TRUEBA -Madrid- Seleccionada en Cannes 2020 y en el Festival de San Sebastián el 7 de mayo llega a los cines la nueva película de Fernando Trueba, "El olvido que seremos", basada en la novela del colombiano Héctor Abad Faciolince. El director la presenta hoy en Madrid junto a su protagonista Javier Cámara.

(foto)(vídeo)

DÍA DANZA -Madrid- La danza, una de las artes escénicas más castigada por la pandemia celebra mañana su día internacional, una disciplina que es para bailarines y coreógrafos "una manera de vivir", "energía para el cuerpo", la semilla "de todos mis recuerdos", según lo expresan a Efe Blanca Li, Rubén Olmo o Jesús Carmona.

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 13215294 y otros)

(Recursos de archivo 'Día de la Danza' en www.lafototeca.com en URL bit.ly/1i59C3q)

JAVIER LIMÓN (ENTREVISTA) -Madrid- El productor y compositor Javier Limón charla con Efe por el disco "Hombres de fuego", reverso masculino de su anterior trabajo "Mujeres de agua" y con un impresionante plantel de voces como las de Alejandro Sanz, Santiago Auserón, Coque Malla, Miguel Poveda, Carlos Vives o Juan Luis Guerra.

(foto)(vídeo)

RACISMO LIBRO -Madrid- Nacer en Huesca, crecer con aficiones como el fútbol y estudiar en Madrid es "una historia con poco glamour", reconoce el periodista Moha Gerehou. Pero en su caso tuvo unas particularidades, que él tardó en identificar con el racismo estructural, y que han dado como fruto "Qué hace un negro como tú en un sitio como este", publicado hoy por Península.

(foto) (vídeo)

ARTE EXPOSICIÓN (CRONICA) -Madrid- De las primeros dibujos prehistóricos al diseño gráfico de la campaña electoral que dio la victoria a Obama: la representación del ser humano ha sido un tema común en el arte. La exposición "La imagen humana. Arte, identidades y simbolismo", firmada por la Fundación laCaixa y el Brithis Museum explora cómo el ser humano se ha representado a través de distintas épocas y culturas. Por Celia Sierra Rodríguez

(foto)

==================

AGENDA INFORMATIVA

==================

POLÍTICA

--------

08:00.- Madrid.- UE RECUPERACIÓN.- La Vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital realiza una declaración conjunta sobre los Planes de Recuperación Nacionales con el vicecanciller alemán y ministro de Finanzas, Olaf Scholz, el ministro francés de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, y el ministro italiano de Economía y Finanzas, Daniele Franco.

09:00h.- Madrid.- SENADO PLENO.- Pleno del Senado.

09:00h.- Madrid.- COMISIÓN INCOMPATIBILIDADES.- La Comisión de Incompatibilidades debate y vota el dictamen emitido el 14 de abril en relaciones con los senadores y senadores. Senado.

12:00h.- Aranjuez (Madrid).- PARTIDOS PP.- El presidente del PP, Pablo Casado, presenta las iniciativas del Partido Popular en defensa de las víctimas del terrorismo. Teatro Real Carlos III de Aranjuez.

12:00h.- Madrid.- CONSEJO ESTADO.- Felipe VI visita la sede del Consejo de Estado junto a la responsable de la institución, María Teresa Fernández de la Vega, y la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, con motivo de la presentación de la memoria 2020. Sede del Consejo de Estado.

12:30h.- Santiago de Compostela.- ESTATUTO AUTONOMÍA.- El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, participan en la inauguración en el Museo do Pobo Galego de la exposición 'Unha Galicia mellor: 40 anos do Estatuto de Autonomía 1981-2021'. Museo do Pobo Galego.

14:30h.- Madrid.- EXTERIORES ONU.- La ministra de Asuntos Exteriores mantiene una reunión telefónica con la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michele Bachelet.

ELECCIONES COMUNIDAD DE MADRID

11:00h.- - ELECCIONES MADRID - La ministra de Igualdad, Irene Montero, y la número dos de la lista de Unidas Podemos para las elecciones madrileñas, Isa Serra, participan en un acto telemático de mujeres.

11:00h.-Madrid - ELECCIONES MADRID - La candidata de Más Madrid a la Comunidad, Mónica García, hace declaraciones a medios de comunicación junto a la copresidenta del Partido Verde Europeo, Evelyne Huytebroeck, y la diputada de Más País en el Congreso y coportavoz de Verdes-Equo, Inés Sabanés, tras dar un paseo por el Manzanares. Puente de la Reina.

11:30h.-Madrid - ELECCIONES MADRID - El candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, acompañado por la presidenta del partido, Inés Arrimadas, y la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, visita el Bosque Metropolitano y presenta las políticas en materia medioambiental de Ciudadanos. Centro de Mayores Casablanca Villaverde (Av. de Rafaela Ybarra, 135).

12:00h.- Aranjuez.- ELECCIONES MADRID.- El presidente del PP, Pablo Casado, presenta las iniciativas del PP en defensa de las víctimas del terrorismo junto a la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo y miembro de la lista electoral madrileña, Marimar Blanco, la expresidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo Ángeles Pedraza y el consejero madrileño de Justicia Enrique López, entre otros. Teatro Real Carlos III de Aranjuez.

12:00h.- Madrid.- ELECCIONES MADRID.- El candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, participa en un acto telemático en la sede socialista de Ferraz sobre cultura y universidad.

14:15h.- Madrid.- ELECCIONES MADRID.- La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, protagoniza un almuerzo informativo. C/ Padre Damián, 23

17:00h.- Madrid.- ELECCIONES MADRID.- El candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, mantiene una reunión con el secretario general de CCOO Madrid, Jaime Cedrún, y otros representantes del sindicato. Calle Lope de Vega, 38

18:00h.- Madrid.- ELECCIONES MADRID.- La candidata de Más Madrid a la Comunidad, Mónica García, participa en el acto 'En defensa de lo público' junto a representantes de sectores sindicales de vivienda, educación y sanidad.

18:30h.- Leganés.- ELECCIONES MADRID.- El candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, celebra un acto electoral en Getafe. Centro cultural José Saramago. Avda. del Mediterráneo, 24. Metro San Nicasio

18:30h.- Madrid.- ELECCIONES MADRID.- El candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, acompañado por la presidenta del partido, Inés Arrimadas, y la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, participa en un acto de campaña donde presentarán las políticas en materia de defensa de derechos LGTBI. Plaza de Chueca

18:30h.- Madrid.- ELECCIONES MADRID.- El secretario general del PP, Teodoro García Egea, participa en un acto en Madrid junto al alcalde de la capital y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida; la secretaria general del PP de Madrid, Ana Camíns; y el consejero de Sanidad y número dos de la lista electoral, Enrique Ruiz Escudero. Plaza de Chamberí.

19:30h.- Aranjuez.- ELECCIONES MADRID.- La candidata de Vox a la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, y el presidente del partido, Santiago Abascal, intervienen en un acto electoral en Aranjuez. Parque de Abastos (frente al Centro Cultural Isabel Farnesio).

JUSTICIA-INTERIOR

-----------------

10:00h.- San Fernando de Henares.- JUICIO BÁRCENAS.- La Audiencia Nacional celebra una nueva jornada del juicio por el presunto pago en negro de la reforma de la sede del PP con la declaración de peritos de la Intervención General de la Administración del Estado. Calle Límite esquina calle Mar Cantábrico.

10:00h.- Madrid.- JUICIO HOMICIDIO.- La Audiencia Provincial de Madrid sigue, con declaraciones de peritos, el juicio al hombre acusado de matar a su madre, trocearla y comérsela en su domicilio de Madrid en 2019. Audiencia Provincial.

10:00h.- Madrid.- JUICIO ASESINATO.- La Audiencia Provincial de Madrid continúa el juicio contra el joven integrante de la banda Dominican Don't Play acusado de matar a otro en un pub de Madrid en 2019, por lo que la Fiscalía pide para él 24 años y medio de prisión. Audiencia Provincial.

11:00h.- Madrid.- SUCESOS RESIDENCIA.- Cuatro trabajadores de la residencia Mirasierra de la Comunidad de Madrid declaran como investigados ante el juzgado que investiga la muerte de un joven con autismo en ese centro en 2020. Juzgado 45 Plaza Castilla.

11:00h.- Madrid.- TRÁFICO ANABOLIZANTES.- La Policía Nacional informa en rueda de prensa de una operación en la que ha desmantelado el laboratorio clandestino de anabolizantes y hormonas más activo de Europa. Complejo Policial de Canillas. C/ Julián González Segador s/n.

11:15h.- Fuenlabrada.- CORONAVIRUS RESIDENCIAS.- El Juzgado de Instrucción número 3 de Fuenlabrada toma declaración como investigado por un posible delito de homicidio imprudente al responsable de una residencia de Humanes de Madrid por la gestión de los casos de coronavirus. Calle Rumanía 2.

16:30h.- Madrid.- JUSTICIA REFORMAS.- El Centro de Estudios Jurídicos organiza una nueva mesa redonda sobre el ciclo "Hacia un nuevo proceso penal", en la que participan diversos magistrados, entre ellos Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y Presidente de la Comisión Institucional que elaboró en 2012 una propuesta sobre la Ley de Enjuiciamiento Criminal. https://youtu.be/RG3p-HvQuak

19:00h.- Madrid.- PODER JUDICIAL.- Pleno extraordinario del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a petición de ocho vocales, para estudiar si se plantea un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional por la reforma legal que aprobó el Congreso para prohibirle hacer nombramientos mientras esté en funciones. CGPJ.

.- Barcelona.- JUICIO ASESINATOS.- Un jurado popular juzga desde este miércoles en la Audiencia de Barcelona a cuatro presuntos narcos, acusados de asesinar a tiros a tres miembros de una banda rival, entre marzo y abril de 2017, en un ajuste de cuentas vinculado al tráfico de drogas.

SOCIEDAD

--------

09:00h.- Madrid.- CRISIS CLIMÁTICA.- El pleno del Senado aprobará, previsiblemente, el dictamen sobre la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

10:30h.- Madrid.- DERECHOS SOCIALES.- La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, comparece en el Congreso para explicar las líneas generales de su departamento. Antes, en la misma comisión, se debate la creación de una subcomisión para un pacto de estado contra el antigitanismo y por la inclusión del pueblo gitano. Congreso.

11:00h.- Madrid.- CIBERSEGURIDAD ESCUELA.- La cátedra de Comunicación Digital en Infancia y Adolescencia de la Universidad Complutense de Madrid y la empresa Gaptain presentan el estudio Ciberseguridad y convivencia escolar". Telemático.

11:30h.- Madrid.- CORONAVIRUS INVESTIGACIÓN.- El presidente del Gobierno visita el Centro de Investigación Básica de la compañía farmacéutica Janssen Cilag, en Toledo, acompañado por la ministra de Sanidad.

14:00h.- Madrid.- ENFERMOS CRÍTICOS.- I Jornada Virtual sobre Aspectos Clínicos de los Pacientes Neurocríticos.

16:00h.- Madrid.- INTERTERRITORIAL SALUD.- La ministra de Sanidad preside, junto al ministro de Política Territorial y Función Pública, la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el Complejo de la Moncloa. A las 18:30 ofrece una rueda de prensa para informar sobre lo tratado en el Consejo, en el Complejo de la Moncloa.

16:30h.- Madrid.- VIOLENCIA MACHISTA.- La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, comparece en la comisión correspondiente del Congreso para explicar las líneas generales de su departamento, la nueva estrategia para combatir las violencias machistas y explicar el estudio sobre las víctimas en el mundo rural. Congreso.

18:00h.- Barcelona.-CORONAVIRUS VACUNAS.- El director del laboratorio de coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología, Luis Enjuanes, explica el momento actual de las vacunas en un encuentro virtual organizado por el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona. Plataforma Zoom.

18:30h.- Madrid.- CORONAVIRUS SANIDAD.- Rueda de prensa tras la celebración del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

CULTURA

-------

10:00h.- Armilla (Granada).- CULTURA MÚSICA.- Presentación del concierto The Alan Parsons Project que se celebrará en la Feria de Muestras de Armilla (Fermasa) el próximo 16 de julio. Ayuntamiento.

10:00h.- Madrid.- FERNAND LEGER.- "Léger. La Búsqueda de un Nuevo Orden", la nueva exposición de la Fundación Canal es una aproximación a la evolución artística y al inconfundible estilo del artista francés. La comisaria Lola Durán, hará un recorrido virtual en directo. Fundación Canal.

11:00h.- Madrid.- ALBERTO CHICOTE.- Alberto Chicote presenta su primer recetario, "Cocina de resistencia", en el que enseña a organizar la despensa y preparar menús para aprovechar hasta el último ingrediente. Espacio Loom Salamanca. C/ Don Ramón de la Cruz, 38.

11:00h.- Barcelona.- CULTURA BARCELONA.- La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el teniente de alcalde de Cultura, Joan Subirats, presentan el Plan de Derechos Culturales de la capital catalana. Palau de la Virreina y web de Barcelona Cultura.

11:30h.- Madrid.- ARTE EXPOSICIÓN.- Presentación de las exposiciones "Khamekaye", de Paula Anta ,y "Acromática. Una partida inmortal", de Mabi Revuelta, que se inauguran este miércoles en Tabacalera Promoción del Arte. Tabacalera Promoción del Arte. C/ Embajadores, 51.

12:00h.- Barcelona.- ÓPERA ESMUC.- La Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) presenta el proyecto La Bottega dOpera, un taller de ópera concebido para posibilitar a los estudiantes de canto una experiencia profesionalizadora del mundo operístico. Padilla, 155.

17:00h.- Madrid.- TOROS MADRID.- La consejera de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Eugenia Carballedo, firma un convenio con la Fundación Toro de Lidia para la organización de la Fiesta del Toro 2021-2022, que conlleva la celebración de 18 festejos taurinos en municipios de menos de 8.000 habitantes. Real Casa de Correos. Puerta del Sol, 7.

17:00h.- San Sebastián.- GASTRONOMÍA LIBRO.- El grupo de cocineros vascos Mahaia Kolektiboa, apoyado por el Basque Culinary Center, presenta el libro "Sutondoan", una obra centrada en los productos y los productores, en un acto que contará con una mesa redonda con chefs y productores. Basque Culinary Center.

.- Barcelona.- ESCHER EXPOSICIÓN.- La mayor exposición dedicada al artista gráfico holandés Maurits Cornelis Escher, que incluye sus identificables paradojas pictóricas, se podrá contemplar en el recinto gótico de las Reales Atarazanas de Barcelona hasta el próximo 26 de septiembre, una muestra que presenta este miércoles el comisario Federico Giudiceandrea.

.- Barcelona.- MODA 080.- Custo Barcelona y Lola Casademunt by Maite llenan de festividad, estilo y esperanza pospandemia una nueva jornada de 080 Fashion en La Pedrera por la que también paseará lo último de Eiko Ai, Pablo Lerroz, Lebor Gabala y LR3.

===============

AGENDA GOBIERNO

===============

PRESIDENTE DEL GOBIERNO

11:30 h. Visita el Centro de Investigación Básica de la compañía farmacéutica Janssen Cilag, en Toledo, acompañado por la ministra de Sanidad.

VICEPRESIDENTA PRIMERA Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

12:00 h. Acompaña al Rey en su visita al Consejo de Estado, con motivo de la presentación de la Memoria del Año 2020.

VICEPRESIDENTA SEGUNDA Y MINISTRA DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

08:00 h. Realiza una declaración conjunta sobre los Planes de Recuperación Nacionales con el vicecanciller alemán y ministro de Finanzas, Olaf Scholz, el ministro francés de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, y el ministro italiano de Economía y Finanzas, Daniele Franco.

11:00 h. Interviene de forma telemática ante el Pleno de la Cámara de Comercio de España.

12:00 h. Preside la reunión del Consejo Asesor de Economía, en la sede del Ministerio.

VICEPRESIDENTA TERCERA Y MINISTRA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

09:00 h Participa en la jornada online organizada con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

11:30 h. Preside la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, en la sede del Ministerio.

16:00 h. Atiende a los medios de comunicación, al término de la Conferencia Sectorial, en la sede del Ministerio.

17:00 h. Interviene por videoconferencia en el Forum Europeo Un 1º de Mayo crucial.

VICEPRESIDENTA CUARTA Y MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

10:00 h. Interviene en el foro El reto de la transición energética' dentro del ciclo 'Fondos Europeos, las claves para la recuperación', organizado por la Agencia EFE en la sede del Instituto Cervantes (C/ Barquillo 4).

12:00 h. Participa por videoconferencia en la reunión ministerial de la Unión Europea sobre la creación de Áreas marinas protegidas antárticas.

17:30 h. Se reúne con el secretario general de la UPA, Lorenzo Ramos; el presidente de ASAJA, Pedro Barato, y el secretario general de COAG, Miguel Blanco.

MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

12:00 h. Interviene, con ministras de Asuntos Exteriores, en una videoconferencia sobre las implicaciones de género del Covid-19 y la trata de personas, organizada por los Gobiernos de España y de Australia.

14:30 h. Mantiene una reunión telefónica con la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michele Bachelet.

19:00 h. Participa por videoconferencia en una charla sobre el despertar geopolítico de Europa, organizada por la revista Grand Continent.

MINISTRO DE JUSTICIA

10:00 h. Asiste a la firma del convenio con la Mutualidad de la Abogacía.

10:30 h. Se reúne de forma telemática con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero.

12:00 h. Asiste al Pleno del Senado.

MINISTRA DE DEFENSA

12:00 h. Preside la reunión del Comité de Dirección del Ministerio con la asistencia de los jefes de Estado Mayor.

19:00 h. Mantiene un encuentro telefónico con el ministro de Defensa de la República Italiana, Lorenzo Guerini.

MINISTRA DE HACIENDA

11:30 h. Se reúne con el alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana, en el Ayuntamiento de Rota (Cádiz) y, a las 12:00h, atiende a los medios de comunicación.

MINISTRO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

10:00 h. Asiste a un acto relacionado con el Programa del 1,5% Cultural, en el Castillo de La Guardia (Cerro de San Marcos), en La Guardia (Jaén).

11:00 h. Se reúne con el alcalde de Jaén, Julio Millán.

12:00 h. Se reúne con el presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco Reyes.

MINISTRA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

10:30 h. Visita el parque logístico en construcción del grupo de inversión inmobiliaria VPG (C/ Herreros 1), en Fuenlabrada.

11:30 h. Atiende a los medios de comunicación en el Centro Municipal de Iniciativas para la Formación y el Empleo (CIFE) de Fuenlabrada (Avenida de las Comarcas 38).

12:00 h. Se reúne con empresarios en el Centro Municipal para la Formación y el Empleo (CIFE), Fuenlabrada.

MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

09:30 h. Mantiene una reunión con el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente del Gobierno de la Región de Murcia, Antonio Luengo, en la sede del Ministerio.

12:30 h. Mantiene una reunión con el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, Guillermo Blanco, en la sede del Ministerio.

17:00 h. Mantiene una reunión con el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, en la sede del Ministerio.

MINISTRO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

11:00 h. Interviene en el acto de clausura del I Congreso UGT-FeSP (Federación de Empleados de Servicios Públicos), en el Marriot Auditorium Hotel & Conference Center (Avenida de Aragón 400).

12:30 h. Preside la constitución del Laboratorio Público de Innovación, un grupo de análisis y propuesta de reformas de la Administración Pública, en la sede del Instituto Nacional de Administración PúblicaINAP (C/ Atocha 106).

MINISTRO DE CULTURA Y DEPORTE

18:00 h. Atiende a los medios de comunicación antes de visitar la biblioteca pública José Manuel Ruiz Azorín de Alicante (Plaza Paseíto Ramiro, 15).

MINISTRA DE SANIDAD

16:00 h. Preside, junto al ministro de Política Territorial y Función Pública, la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el Complejo de la Moncloa.

18:30 h. Ofrece una rueda de prensa para informar sobre lo tratado en el Consejo Interterritorial, en el Complejo de la Moncloa.

MINISTRA DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

11:00 h. Comparece ante la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de Discapacidad del Congreso de los Diputados.

MINISTRO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

13:00 h. Se reúne por videoconferencia con el director general de Espacio de la Comisión Europea, Timo Pesonen, y con el director general de la Agencia Espacial Europea, Josef Aschbacher.

18:00 h. Participa por videoconferencia en el Foro Abierto de Ciencias de América Latina y el Caribe (CILAC).