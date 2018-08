Las 5 noticias de este viernes 31 de agosto que debes conocer

1. La advertencia de Sánchez a Torra: "Sabe perfectamente cuál es el camino que le depararía volver al desacato"

El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido hoy al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que sabe "perfectamente cuál es el camino que le depararía volver al unilateralismo, la quiebra de la legalidad y el desacato". Sánchez advirtió así a Torra en la conferencia de prensa que ha ofrecido en Bogotá junto al presidente de Colombia, Iván Duque, y al plantearle lo que podría ocurrir si el president le lanza un ultimátum para celebrar un referéndum de autodeterminación.

Pedro Sánchez | EFE

El presidente del Gobierno ha considerado que cuando Torra dice determinadas cosas, no se está dirigiendo a la mayoría de catalanes, a la vez que ha recalcado que la política debe estar al servicio de la convivencia y todos los actores catalanes deben contribuir a ella, y no a la fractura social. Sánchez ha asegurado que el Gobierno tiene muy claros los límites porque España es un estado social y democrático de derecho en el que se respeta la legalidad, aunque no se ha referido expresamente a la posibilidad de tener que recurrir de nuevo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución si se traspasan esos límites.

2. El Gobierno encarga a un bufete belga la defensa de Llarena

El Ministerio de Justicia ha encomendado al bufete belga Liederke Wolters Waelbroeck Kirpatrick la representación de España y del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena en la demanda civil que contra éste ha interpuesto el expresidente catalán Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsellers con un coste de medio millón de euros.

Según informa el Ministerio, una vez concluido el trámite de selección del despacho de abogados, la documentación fue remitida a la Embajada española en Bruselas, donde representantes legales de la legación diplomática y el bufete firmaron el preceptivo contrato.

3. El PDeCAT amenaza con arruinar la subida del IRPF que planea el Gobierno

El PDeCAT ha criticado este jueves que el Gobierno se contradiga una vez más y ahora plantee subir el IRPF para las rentas más altas, una modificación que la formación nacionalista catalana no ve prioritaria. El portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, ha señalado en declaraciones en el Congreso que "no es prioritario subir el IRPF" y que "lo que necesitamos es que todo el mundo pague los impuestos". Ha añadido que la fiscalidad debe servir para estimular el crecimiento económico y la creación de empleo y "cualquier impuesto que no tenga esta prioridad nos parece un error".

El portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano EFE

El portavoz de Presupuestos del PDeCAT, Ferrán Bel, también ha criticado la ausencia de diálogo de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con su formación y ha dicho que "estamos viendo una lluvia de ideas dispersa e inconexa estos meses". "No todo lo que hemos escuchado nos gusta, como el planteamiento contradictorio de que primero se dijo que no se modificaba el IRPF y ahora hay propuestas de modificarlo. También se dijo que el Impuesto sobre Sociedades no afectaría a las pymes y parece que a algunas sí podría afectar", ha recriminado a Montero.

4. EE.UU. amenaza con una respuesta "apropiada" a cualquier ataque contra Idleb

El Departamento de Estado de EE.UU. ha amenazado con una respuesta "rápida y apropiada" a cualquier ataque de las fuerzas gubernamentales sirias contra la provincia de Idleb (noroeste del país), considerado el último bastión de los rebeldes sirios. En declaraciones, un funcionario del Departamento de Estado avisó de que "Estados Unidos y sus aliados responderán a cualquier ofensiva en Idleb o en cualquier otra parte de Siria de manera rápida y apropiada".

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump EFE

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, explicó hoy que no descarta la posibilidad de que Washington lance nuevos ataques contra Siria, y aseguró que EE.UU. y sus aliados tienen concentrados en la zona cerca de 70 aviones, dos buques y más de 400 misiles de crucero. El funcionario del Departamento de Estado rechazó ofrecer detalles sobre las posiciones militares estadounidenses, y afirmó que Washington mantiene conversaciones de "alto nivel" con el Gobierno y el Ejército ruso "para dejarles claro que debe evitarse cualquier escalada" en Siria.

5. Modric se corona como mejor jugador de la UEFA y el Madrid hace pleno

El jugador del Real Madrid, Luka Modrić, ha sido el gran protagonista de los premios que otorga la UEFA a los mejores jugadores de cada temporada. El jugador croata ha vencido con 313 puntos a su ex compañero Cristiano Ronaldo (223 puntos) y al egipcio Mohamed Salah (134 puntos) en el premio a mejor jugador de la pasada edición de la Champions League.

El futbolista croata se ha llevado también el premio a mejor centrocampista con 347 puntos. En esta categoría competía con Kevin De Bruyne (114 puntos) y su compañero Toni Kroos (69 puntos).