El nº2 dos de Maduro a Guaidó: "No ha escuchado el silbido de una bala cerca" y otras noticias del miércoles

1. El Gobierno abre la puerta a incorporar un "relator" al diálogo en Cataluña

El Gobierno ha abierto este martes la puerta a la incorporación de un "relator" a la mesa de diálogo de los partidos con representación parlamentaria en Cataluña, lo que PP y Ciudadanos consideran una cesión más del presidente, Pedro Sánchez, a los independentistas en plena negociación presupuestaria.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, antes del inicio de la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Senado, este martes en Madrid EFE

A una semana de que empiecen a debatirse en el Congreso las enmiendas a la totalidad del proyecto presupuestario del Gobierno, la negociación política sobre la situación de Cataluña ha atraído este martes todas las miradas.

2. Los taxistas de Madrid desconvocan la huelga que mantenían desde hace 16 días

Los taxistas madrileños han decidido este martes en un referéndum poner fin a su huelga indefinida, que concluye tras dieciséis días de paros y sin que la negociación del sector con la Comunidad de Madrid haya satisfecho ninguna de las reivindicaciones del colectivo respecto a la regulación de los vehículos de transporte con conductor (VTC).

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha pasado por los micrófonos de La Linterna de COPE donde ha felicitado al colectivo del taxi por abandonar la huelga y marca la pauta de negociación de ahora en adelante en “sentarse y dialogar, pero sin dejar de trabajar”.

3. El número dos de Maduro a Guaidó: "Usted no ha escuchado el silbido de una bala cerca"

"Mire señor Guaidó: usted no ha escuchado el silbido de una bala cerca de usted. No sabe qué se siente cuando una bala pega a 3 centímetros de una cuarta de dónde está usted (...) no tiene la más mínima idea de lo que eso significa", apuntó el jefe de la Asamblea Nacional Constituyente al señalar que "una cosa es llamar al diablo y otro verlo venir de allá contoneándose".

El dirigente oficialista Adán Chávez, hermano del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), dijo este martes que el chavismo está dispuesto a "tomar" los fusiles para defender Venezuela ante una invasión, mientras el líder chavista Diosdado Cabello indicó que cualquier fuerza extranjera será "repelida".

4. Trump y Kim Jong-un se reunirán el 27 y 28 de febrero en Vietnam​

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció hoy que su segunda cumbre con el líder norcoreano, Kim Jong-un, se celebrará en Vietnam los próximos 27 y 28 de febrero; y aseguró que si él no hubiera llegado al poder Estados Unidos estaría ahora en una "enorme guerra con Corea del Norte".

EFE

"El líder Kim y yo nos reuniremos de nuevo el 27 y 28 de febrero en Vietnam", anunció Trump durante su discurso anual sobre el Estado de la Unión ante el Congreso estadounidense. "Queda mucho trabajo por hacer, pero mi relación con Kim Jong-un es buena", agregó.

5. Bartomeu, en 'El Partidazo' de COPE: "Nunca me han llamado para volver ni Neymar ni su padre"

Programa especial desde el Camp Nou con el presidente azulgrana, a menos de 24 horas del Barcelona - Real Madrid de semifinales de la Copa del Rey.