Iglesias y Montero reducen una parte importante de la hipoteca de su "casoplón", y otras claves del día

1. El Rey propone a Pedro Sánchez para formar Gobierno

El Rey, tras las ronda de consultas con los partidos con representación en el Congreso, ha propuesto al socialista Pedro Sánchez como candidato a la Presidencia del Gobierno, según ha confirmado este jueves por la noche la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, que ahora debe buscar fecha para el debate en sesión plenaria.

Conforme al artículo 99.1 de la Constitución, "después de cada renovación del Congreso, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno".

2. Sánchez: "Asumo el encargo de formar Gobierno con honor y responsabilidad"

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha afirmado este jueves que asume el encargo del rey de intentar la investidura con "honor y responsabilidad" y también con "una enorme gratitud a la confianza expresada por el pueblo español".

"Es un honor poder liderar España", ha dicho Sánchez al comparecer ante los medios en el Palacio de la Moncloa después de que Felipe VI comunicara a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que le proponía como candidato a intentar la investidura.

3. Estas han sido las reacciones de los principales líderes políticos

Ricardo Rubio

Casado pide a Sánchez evitar tacticismos y no demorar la investidura

El líder del PP, Pablo Casado, ha pedido al socialista Pedro Sánchez evitar "tacticismos" y no demorar el debate de investidura, y ya ha adelantado al Rey que su partido no va a apoyar la reelección del líder del PSOE ni facilitar con su abstención que salga elegido, aunque no se opone que otros partidos constitucionalistas como Ciudadanos, Unión del Pueblo Navarro (UPN) o Coalición Canaria puedan abstenerse para facilitar que supere la segunda votación.

Albert Rivera: "Ciudadanos hará una oposición firme a Sánchez"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha transmitido este jueves al Rey Felipe VI que su partido hará una oposición "firme" al futuro Gobierno de Pedro Sánchez, cuya investidura se niega a apoyar argumentando que si quiere volver a ser presidente puede obtener el respaldo de "sus socios", Unidas Podemos y los partidos nacionalistas.

Iglesias advierte a Sánchez de que debe llegar a la investidura “con los apoyos cerrados”

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha reconocido este jueves que no hay contacto con Pedro Sánchez para negociar un gobierno de coalición desde hace dos semanas y ha apuntado que España necesita estabilidad por lo que "no hay tiempo que perder". No obstante, ha matizado que le toca al candidato socialista iniciar esos contactos.

4. Iglesias y Montero amortizan 64.000 euros de la hipoteca de su 'casoplón' en solo un año

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y la portavoz parlamentaria de Unidas Podemos, Irene Montero, siguen debiendo al banco 475.588 euros del préstamo hipotecario que pidieron el año pasado para comprarse el chalé de Galapagar. Según queda registrado en las declaraciones de bienes y rentas de ambos, el préstamo fue concedido en mayo de 2018 por valor de 540.000 euros.

Después de que firmaran con la Caja de Ingenieros esa hipoteca para la compra-venta del chalé, ahora, un año después, han conseguido amortizar 64.412 euros del préstamo, por lo que les queda por pagar 475.000 euros. Ambos comparten la propiedad de la casa al 50 por ciento y ocurre lo mismo con el préstamo hipotecario.

5. Abelardo, en El Partidazo de COPE: "Con 45 años, Cruyff jugaba en los entrenamientos y era mejor que nosotros"

Este jueves, Abelardo recibió la III edición del Premio Johan Cruyff a Mejor Entrenador, que organizan conjuntamente la Cadena COPE y la Fundación Johan Cruyff.

Vídeo

El 'Pitu' se puso a las órdenes del técnico holandés a la edad de 24 años, en el FC Barcelona, procendente de un Sporting de Gijón "donde jugábamos bien arropados, y noté el cambio muchísimo: miraba a mi lado ¡y tenía a Koeman", recordó. "Fue la mejor etapa de mi vida".