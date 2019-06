Iglesias advierte a Sánchez de que debe llegar a la investidura “con los apoyos cerrados”

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha reconocido este jueves que no hay contacto con Pedro Sánchez para negociar un gobierno de coalición desde hace dos semanas y ha apuntado que España necesita estabilidad por lo que "no hay tiempo que perder". No obstante, ha matizado que le toca al candidato socialista iniciar esos contactos.

En rueda de prensa tras la reunión que ha mantenido con el Rey en el Palacio de la Zarzuela, Iglesias ha señalado que no concibe que Sánchez llegue a una investidura "sin tener cerrados los apoyos", pues considera que a un debate parlamentario de ese calado se llega "con los deberes hechos".

El líder de Podemos ha defendido este jueves la "rotación" en la Secretaría de Organización de su partido que hasta ahora ostentaba Pablo Echenique y ha recalcado que el diputado por Zaragoza será una "persona crucial" en la negociación para la formación del gobierno de coalición que los 'morados' quieren crear con el PSOE.

Así se ha pronunciado Iglesias en el Congreso cuando se le ha pedido que explique el relevo de Echenique al frente de Organización y si podría acabar formando parte de ese bipartito que aspiran a conformar con los socialistas.

Iglesias no ha querido extenderse sobre esta cuestión alegando que comparecía ante la prensa para dar cuenta de su reunión con el jefe del Estado. En este contexto, se ha limitado a señalar que "probablemente ser secretario de Organización de cualquier formación es asumir la responsabilidad más difícil y gravosa". Por eso, ha argumentado, es "sensato" y "bueno" que se produzca una "cierta rotación" y ha evitado establecer una vinculación expresa entre la salida de Echenique y los resultados cosechados por Podemos en las generales, europeas, autonómicas y locales.